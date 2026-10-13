DLSS 5 arriva su Hogwarts Legacy, mentre RTX Spark si prepara al debutto con centinaia di giochi compatibili

NVIDIA si prepara a portare RTX Spark sul mercato il 16 ottobre , quando i primi laptop realizzati dai partner OEM saranno disponibili all'acquisto con centinaia di giochi compatibili. La piattaforma riunisce CPU e GPU in un progetto pensato per combinare gaming, creazione di contenuti e applicazioni di intelligenza artificiale , mantenendo consumi contenuti e un'autonomia adatta all'utilizzo lontano dalla presa elettrica.

RTX Spark debutta con centinaia di giochi compatibili

Uno degli aspetti su cui NVIDIA insiste maggiormente è la disponibilità dei giochi fin dal day one. Il 16 ottobre sarà possibile avviare titoli come Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, DOOM: The Dark Ages, Gears of War: E-Day, BeamNG.drive e 007 First Light. L'elenco comprende inoltre produzioni multiplayer molto popolari, tra cui Counter-Strike 2, Dota 2, Fortnite, Marvel Rivals, ARC Raiders, THE FINALS, Rocket League e World of Warcraft.

I giochi disponibili su RTX Spark

Saranno supportati anche Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero, Wuthering Waves, NARAKA: BLADEPOINT e Arknights: Endfield. NVIDIA parla di centinaia di giochi disponibili dal primo giorno, ma la compatibilità varia in base al singolo titolo e alle tecnologie utilizzate.

Un nodo importante riguarda i sistemi anti-cheat, indispensabili per molti giochi online. NVIDIA dichiara di aver collaborato con sviluppatori e fornitori per integrare soluzioni come BattlEye, Easy Anti-Cheat, Riot Vanguard, EA Javelin Anticheat, RICOCHET e Tencent Anti-Cheat Expert. Tra i titoli indicati come compatibili al lancio figurano Fortnite, Counter-Strike 2, ARC Raiders e THE FINALS. Il supporto ad alcuni giochi arriverà invece in seguito: Call of Duty è previsto su Windows per RTX Spark nel 2027, mentre PUBG: Battlegrounds è atteso nella prima metà dello stesso anno.

Il catalogo iniziale non esaurisce comunque i piani di NVIDIA e dei suoi partner. World of Warcraft: Forever sarà compatibile dal debutto previsto il 4 novembre, mentre Borderlands 4 è indicato tra i titoli in arrivo prossimamente. Anche Marvel Rivals riceverà ulteriori ottimizzazioni con l'aggiornamento dell'11 novembre. Per il 2027 sono invece previsti l'arrivo di Call of Duty e il supporto a Arena Breakout: Infinite, mentre per Delta Force sono pianificati test limitati in una futura stagione. Riot Games ha confermato l'intenzione di portare League of Legends e VALORANT sulla piattaforma, senza indicare una data precisa.

RTX Spark includerà le tecnologie RTX, tra cui ray tracing, NVIDIA Reflex e G-SYNC, oltre alle funzioni DLSS 5. Il pacchetto comprende Super Resolution, Ray Reconstruction, Dynamic Multi Frame Generation e 3D-Guided Neural Rendering. Quest'ultima tecnologia utilizza i dati della scena generata dal motore di gioco, comprese geometrie, texture e informazioni sull'illuminazione, come base per ricostruire dettagli più realistici di materiali e luce attraverso l'intelligenza artificiale.

Le novità DLSS arrivate mese dopo mese

Tra i primi giochi a sfruttare DLSS 5 ci sarà NBA 2K27, disponibile su RTX Spark dal 16 ottobre. La tecnologia arriverà anche in Hogwarts Legacy il 5 novembre e in Where Winds Meet verso la fine di novembre. NVIDIA afferma inoltre che un aggiornamento del modello migliorerà fino al doppio le prestazioni della componente Neural Rendering, con l'obiettivo di aumentare la fluidità senza rinunciare alla qualità dell'immagine.

Con il cosiddetto 3D-Guided Neural Rendering, il nuovo modello promette un incremento del frame rate fino a 1,4 volte su GPU GeForce RTX 50, laptop RTX Spark e GeForce NOW. NVIDIA dichiara inoltre che il modello è complessivamente fino a dieci volte più veloce rispetto a quello presentato a marzo. La tecnologia sfrutta inoltre i dati prodotti dal motore grafico, comprese geometrie, texture e informazioni sull'illuminazione, per generare dettagli più realistici su materiali e luce tramite l'intelligenza artificiale. L'intento è migliorare elementi come la resa della pelle, i capelli e le ombre di contatto senza sostituire la struttura della scena definita dagli sviluppatori.

Il grafico che mostra l'aumento di velocità del DLSS 5 con il 3D-Guided Neural Rendering

Un'altra novità riguarda l'app NVIDIA, che riceve in beta una modalità Performance per DLSS Frame Generation, Multi Frame Generation e Dynamic Multi Frame Generation. L'opzione, identificata come Preset C, è disponibile per le GeForce RTX 40 e RTX 50 e per i laptop RTX Spark.

Il nuovo preset sostituisce uno dei due modelli IA utilizzati nella generazione dei fotogrammi con un algoritmo più leggero e veloce. Il compromesso dichiarato riguarda una lieve riduzione della qualità dell'immagine, in cambio di un aumento della fluidità. Secondo NVIDIA, su una GeForce RTX 5060 il guadagno può arrivare al 35%. Per provarlo è necessario attivare le funzionalità beta nelle impostazioni dell'app NVIDIA, aprire la sezione dedicata alla grafica e selezionare il gioco compatibile.