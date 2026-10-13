Warhammer Blood Bowl, abbiamo provato la beta del Blood Bowl 3 rinnovato da Slitherine

Blood Bowl 3 cambia publisher ma non gli sviluppatori e si trasforma in Warhammer Blood Bowl . Sorridete, potrebbe essere una buona notizia: la beta che abbiamo provato ci ha mostrato lo stesso ottimo gioco di sempre oltre a delle novità piuttosto interessanti. D'altronde Blood Bowl è un grande gioco da tavolo, su questo non ci piove, ed è da oltre quindici anni che Cyanide prova a convincerci che il sistema può funzionare benissimo anche come videogame...

Da Nacon a Slitherine

Se devo essere sincero, a me hanno convinto subito ma è con Blood Bowl 2 che ho passato più tempo, forse perché si è rivelato essere il più maturo ed equilibrato. Blood Bowl 3, uscito oramai tre anni fa, ha avuto un'infanzia per molti versi travagliata, inoltre il sistema di monetizzazione in vigore fino a poche settimane fa non ha mai convinto del tutto.

Warhammer Blood Bowl include 26 diverse squadre: le 24 già presenti in Blood Bowl 3 più i Tomb Kings e i Bretonnians

Le cose potrebbero però presto cambiare in meglio: il vecchio publisher di Blood Bowl è saltato e a prendere le redini del progetto, sempre affidato a Cyanide, è una sempre più aggressiva Slitherine. La prima mossa della compagnia è stata quella di aggiornare Blood Bowl 3 con le nuove regole ufficiali dello strategico Games Workshop e implementando una nuova modalità di gioco, più una lunga serie di piccole ma utili migliorie. Gran parte di queste novità le abbiamo potute provare nella recente beta, ma presto saranno messe a disposizione anche a chi già possiede una copia di Blood Bowl 3 attraverso un normalissimo aggiornamento che trasformerà il loro gioco in Warhammer Blood Bowl. Questo è il nuovo titolo, perché l'operazione vuole essere anche una sorta di nuovo inizio.