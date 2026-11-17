Jensen Huang ha scelto X per rivolgersi pubblicamente a colleghi, investitori e semplici sostenitori dopo la sua cacciata da Nvidia. Nel messaggio racconta di essere stato sopraffatto, nell'ultima settimana, dall'affetto e dal sostegno ricevuti da amici, colleghi del settore e persone che non ha mai incontrato, e ringrazia tutti per la gentilezza dimostrata a lui e alla sua famiglia.

Huang ripercorre poi il proprio legame con gli Stati Uniti. Racconta di esservi arrivato 53 anni fa e definisce l'ottenimento della cittadinanza americana uno dei doni più grandi e uno dei momenti di cui è più orgoglioso. Nvidia, scrive, è stata il lavoro della sua vita, e averla fondata e fatta crescere insieme ai colleghi è stato "un privilegio e un onore". Aggiunge che una società come Nvidia sarebbe stata possibile solo in America, e dichiara di amare sia il Paese sia l'azienda.