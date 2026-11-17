Jensen Huang ha scelto X per rivolgersi pubblicamente a colleghi, investitori e semplici sostenitori dopo la sua cacciata da Nvidia. Nel messaggio racconta di essere stato sopraffatto, nell'ultima settimana, dall'affetto e dal sostegno ricevuti da amici, colleghi del settore e persone che non ha mai incontrato, e ringrazia tutti per la gentilezza dimostrata a lui e alla sua famiglia.
Huang ripercorre poi il proprio legame con gli Stati Uniti. Racconta di esservi arrivato 53 anni fa e definisce l'ottenimento della cittadinanza americana uno dei doni più grandi e uno dei momenti di cui è più orgoglioso. Nvidia, scrive, è stata il lavoro della sua vita, e averla fondata e fatta crescere insieme ai colleghi è stato "un privilegio e un onore". Aggiunge che una società come Nvidia sarebbe stata possibile solo in America, e dichiara di amare sia il Paese sia l'azienda.
Dopo le gentilezze istituzionali di rito, arriva il passaggio dedicato alle responsabilità personali. Huang afferma di non essere stato all'altezza degli standard che ci si aspetta da chiunque lavori in Nvidia e di aver commesso "gravi errori" nella sua vita privata, creando problemi al consiglio di amministrazione di cui dice di rammaricarsi profondamente. Sostiene di assumersi la piena responsabilità e di essere impegnato a collaborare con l'indagine indipendente avviata dal board. Il messaggio non entra nel merito di quali siano questi errori.
Huang scrive poi di aver visto, dopo la sua uscita, numerosi appelli di dipendenti, investitori, partner e clienti affinché torni alla guida dell'azienda. Molti, spiega, continuano a contattarlo direttamente mentre NVIDIA affronta un quadro complesso fatto di dinamiche tecnologiche, di mercato, competitive e geopolitiche. Definisce l'azienda "una realtà che nasce una volta per generazione" e aggiunge che, se il consiglio di amministrazione dovesse ritenere il suo ritorno nell'interesse di azionisti, dipendenti, società e Stati Uniti, sarebbe "onorato" di rispondere a quegli appelli e tornare come CEO.
Il suo messaggio arriva non a caso dopo gli avalli ricevuti da importanti personalità del mondo politico ed economico degli USA, che lo vorrebbero di nuovo in sella.
La chiusura è dedicata ai ringraziamenti e alla famiglia: Huang si dice profondamente colpito dal sostegno ricevuto e promette ai suoi cari che passerà il resto della vita cercando di essere degno del loro affetto.
La spia che mi amava
Huang si è dimesso il 12 novembre da presidente, CEO e membro del consiglio, quattro giorni dopo l'avvio di un'indagine indipendente sulle notizie che lo riguardavano in relazione a un'operazione di intelligence straniera. Sostanzialmente, ha intrattenuto una relazione sentimentale con la dirigente di un'azienda tech cinese, Alice Huang, che sarebbe anche una spia al soldo del governo di Pechino. Questo dopo aver avuto relazioni con almeno due dipendenti di Nvidia, una violazione al regolamento etico interno alla compagnia.
Colette Kress, CFO, è stata nominata CEO ad interim e il board ha avviato la ricerca di un successore, valutando candidati interni ed esterni. Il consiglio ha inoltre incaricato Joon H. Kim, ex procuratore federale, e lo studio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz di condurre l'indagine. Secondo il Financial Times, riportato da Business Standard, Huang avrebbe discusso un possibile ritorno con persone di fiducia, ma il board non starebbe considerando questa ipotesi.