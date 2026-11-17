A pochi giorni dall'uscita di Grand Theft Auto 6, Metacritic è già dovuto intervenire per rimuovere alcune recensioni degli utenti pubblicate prima che il gioco fosse disponibile.

Grand Theft Auto 6 è già finito nel mirino di alcuni utenti che hanno cercato di condizionarne il punteggio su Metacritic ancora prima della pubblicazione. Il portale ha infatti dovuto rimuovere diverse recensioni false comparse nella sezione dedicata alle valutazioni degli utenti, alcune delle quali particolarmente negative e capaci di influenzare temporaneamente il risultato complessivo del gioco. L'episodio si è verificato a pochi giorni dal debutto ufficiale, previsto per il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Naturalmente, al momento della comparsa di queste recensioni, nessun giocatore aveva ancora avuto modo di acquistare e provare regolarmente il titolo, rendendo evidente la natura delle valutazioni.

L'intervento di Metacritic Metacritic è intervenuto rapidamente, eliminando i contributi già pubblicati e impedendo temporaneamente agli utenti di inserirne altri. Normalmente, infatti, il sito applica una misura specifica per contrastare il cosiddetto review bombing: le recensioni degli utenti vengono bloccate fino a quando non sono trascorse almeno 36 ore dalla pubblicazione di un videogioco. In questo modo si cerca di limitare le valutazioni effettuate da persone che non hanno ancora avuto modo di giocare, spesso motivate da polemiche o campagne organizzate piuttosto che da un giudizio sull'esperienza effettiva. L'intervento preventivo dimostra quanto sia elevata l'attenzione riservata a GTA 6, ma anche quanto il gioco sia esposto a tentativi di manipolazione del consenso online. La quantità di aspettative e discussioni generate dal nuovo capitolo della serie di Rockstar Games lo rende infatti un bersaglio particolarmente appetitoso per questo genere di iniziative.