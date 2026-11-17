Roblox punta ad ampliare ulteriormente il proprio catalogo attraverso un nuovo programma dedicato agli sviluppatori, che potranno trasferire sulla piattaforma giochi già esistenti senza dover sostenere costi per il processo di conversione. L'iniziativa consente di candidare progetti realizzati con qualsiasi motore grafico, compresi Unity e Unreal Engine, affidando direttamente a Roblox il lavoro necessario per adattarli al proprio ecosistema.
Un programma ambizioso
A spiegare il funzionamento del programma è stato Jim Greer, senior director della divisione Game Solutions di Roblox, che ha annunciato l'apertura del servizio agli sviluppatori: "Abbiamo realizzato strumenti di conversione agentici che portano i giochi su Roblox e oggi apriamo il programma a tutti".
L'iniziativa partirà comunque con una fase di test, coinvolgendo un gruppo selezionato di sviluppatori e videogiochi destinati a dispositivi mobile, PC e console. Gli studi interessati dovranno presentare la propria candidatura e, qualora venissero selezionati, fornire il codice sorgente e le risorse utilizzate per realizzare i rispettivi progetti. Sarà quindi Roblox a occuparsi della conversione, senza richiedere pagamenti agli sviluppatori.
Addestrare l'IA?
Un aspetto importante riguarda la gestione dei materiali forniti dalle aziende. Roblox ha precisato che durante il processo potrebbero essere utilizzati strumenti assistiti dall'intelligenza artificiale per intervenire sul codice, ma ha anche chiarito che "il codice e le risorse forniti non verranno utilizzati per addestrare o perfezionare modelli di intelligenza artificiale".
La società ha inoltre specificato che gli sviluppatori manterranno la proprietà del gioco originale, della relativa proprietà intellettuale e anche della versione convertita per Roblox. La partecipazione al programma non comporterà nemmeno la pubblicazione automatica del progetto: nessun contenuto verrà distribuito sulla piattaforma senza una decisione esplicita dei rispettivi proprietari.
La nuova iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a rendere Roblox un ambiente di distribuzione accessibile anche al di fuori della sua piattaforma tradizionale. Lo scorso settembre, infatti, la società aveva presentato il programma Everywhere, pensato per consentire ai creatori di pubblicare i propri giochi anche come applicazioni autonome su diversi dispositivi e sistemi.
Roblox ha infine anticipato un'altra novità destinata ai creatori e agli utenti: la possibilità di attivare una modalità di gioco individuale offline. L'accesso anticipato dovrebbe arrivare prima della distribuzione completa, prevista per la metà del 2027.