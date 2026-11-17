Un programma ambizioso

A spiegare il funzionamento del programma è stato Jim Greer, senior director della divisione Game Solutions di Roblox, che ha annunciato l'apertura del servizio agli sviluppatori: "Abbiamo realizzato strumenti di conversione agentici che portano i giochi su Roblox e oggi apriamo il programma a tutti".

L'iniziativa partirà comunque con una fase di test, coinvolgendo un gruppo selezionato di sviluppatori e videogiochi destinati a dispositivi mobile, PC e console. Gli studi interessati dovranno presentare la propria candidatura e, qualora venissero selezionati, fornire il codice sorgente e le risorse utilizzate per realizzare i rispettivi progetti. Sarà quindi Roblox a occuparsi della conversione, senza richiedere pagamenti agli sviluppatori.