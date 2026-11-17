Pocketpair sta mantenendo il silenzio sulle prossime novità di Palworld e Palfarm, una scelta che ha iniziato a suscitare qualche malumore tra i fan dei due progetti. Alcuni utenti hanno infatti criticato la scarsa comunicazione dello studio, facendo notare come John Buckley, responsabile della comunicazione e del publishing, sembri attualmente più impegnato nella promozione di altri titoli, tra cui Clicky Islands.

Buckley è intervenuto sui social per spiegare almeno in parte le ragioni di questa strategia, indicando nella vicinanza del lancio di Grand Theft Auto 6 un motivo sufficiente per rimandare eventuali annunci. "Condividere notizie su Palworld 1.1 o Palfarm nella settimana in cui sta per uscire GTA 6 probabilmente non è la scelta migliore... Dal punto di vista delle pubbliche relazioni!", ha scritto il responsabile, facendo riferimento all'uscita del gioco Rockstar, prevista per il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X e S.