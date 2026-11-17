Pocketpair sta mantenendo il silenzio sulle prossime novità di Palworld e Palfarm, una scelta che ha iniziato a suscitare qualche malumore tra i fan dei due progetti. Alcuni utenti hanno infatti criticato la scarsa comunicazione dello studio, facendo notare come John Buckley, responsabile della comunicazione e del publishing, sembri attualmente più impegnato nella promozione di altri titoli, tra cui Clicky Islands.
Buckley è intervenuto sui social per spiegare almeno in parte le ragioni di questa strategia, indicando nella vicinanza del lancio di Grand Theft Auto 6 un motivo sufficiente per rimandare eventuali annunci. "Condividere notizie su Palworld 1.1 o Palfarm nella settimana in cui sta per uscire GTA 6 probabilmente non è la scelta migliore... Dal punto di vista delle pubbliche relazioni!", ha scritto il responsabile, facendo riferimento all'uscita del gioco Rockstar, prevista per il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X e S.
Una decisione comprensibile
La decisione appare comprensibile, considerando che il lancio di GTA 6 catalizzerà inevitabilmente gran parte dell'attenzione mediatica e delle discussioni online. Oltretutto, è anche una scelta condivisa, visto che sostanzialmente sembra che l'intera industria sia finita in un bolla, in cui tutti sono in attesa del passaggio dello tsunami per rirpendere a fare i loro annunci.
Presentare aggiornamenti importanti in un momento simile rischierebbe quindi di ridurne la visibilità. Il silenzio di Pocketpair non significa che lo sviluppo sia fermo: i team staranno sicuramente lavorando sui contenuti destinati ai due giochi. Semplicemente, ora non è il momento migliore per parlarne.
Cosa dovrebbe arrivare in futuro?
Per quanto riguarda Palworld, lo studio ha già confermato l'arrivo dell'aggiornamento Side by Side durante l'inverno. Si tratterà di un aggiornamento particolarmente importante, essendo il primo grande contenuto aggiuntivo successivo all'uscita dalla fase di Accesso Anticipato, avvenuta nel corso di quest'anno.
Non esiste ancora una data ufficiale, ma alcune indiscrezioni ipotizzano un annuncio durante i The Game Awards, che per la prima volta saranno trasmessi anche da Disney+, seguito da una pubblicazione a sorpresa intorno al 10 dicembre. Le informazioni diffuse finora si limitano a un'immagine promozionale che mostra le sagome di tre personaggi: Zoe, Auri e Saya. La loro presenza potrebbe anticipare nuovi contenuti narrativi dedicati a figure particolarmente apprezzate dalla community, anche se Pocketpair non ha ancora fornito conferme in questo senso.