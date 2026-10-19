Pocketpair non vuole aggiungere a Palworld centinaia di creature senza criterio: ogni Pal deve essere memorabile

A parlarne è stato John "Bucky" Buckley, responsabile della comunicazione e della pubblicazione di Pocketpair, in un'intervista concessa a MP1st . Interrogato sulle strategie che lo studio intende adottare per mantenere interessante il roster, il dirigente ha spiegato che l'obiettivo non è stabilire un numero arbitrario di creature da aggiungere a ogni aggiornamento, ma sviluppare personaggi con caratteristiche riconoscibili .

La filosofia dello studio prevede quindi che ogni creatura abbia almeno un elemento distintivo , che possa essere legato all'aspetto estetico, alle capacità, alle attività lavorative oppure al ruolo nei combattimenti. Anche la personalità e le caratteristiche più bizzarre possono contribuire a rendere un Pal riconoscibile, offrendo ai giocatori un motivo per ricordarlo e utilizzarlo.

Tanti compiti

Questa impostazione assume particolare importanza considerando la varietà di funzioni svolte dalle creature all'interno di Palworld. I Pal non sono soltanto compagni da utilizzare durante gli scontri, ma partecipano anche alle attività produttive e alla gestione della base. L'introduzione di una nuova creatura può quindi modificare gli equilibri tra le diverse possibilità offerte dal gioco, influenzando sia le strategie di combattimento sia l'organizzazione delle risorse.

La crescita del roster comporta infatti un lavoro di bilanciamento sempre più complesso. "Naturalmente, il bilanciamento diventa più complicato man mano che il roster si amplia, quindi continuiamo a esaminare i dati dei giocatori e i loro commenti ogni volta che pubblichiamo nuovi Pal", ha aggiunto Buckley.

Pocketpair tiene dunque sotto osservazione le reazioni della community e i risultati raccolti dopo ogni aggiornamento, intervenendo quando necessario per correggere abilità, combattimenti e altri aspetti del sistema di gioco. L'aggiornamento pubblicato all'inizio di settembre, per esempio, ha introdotto diverse modifiche alle creature, agli scontri e agli oggetti, oltre a ulteriori aggiustamenti.

Il lavoro degli sviluppatori non termina quindi con l'aggiunta di nuovi contenuti: ogni introduzione richiede anche verifiche successive per assicurarsi che le novità si integrino correttamente nell'esperienza complessiva.