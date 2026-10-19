Stando alle parole del giornalista Jeff Grubb, lo sviluppo di Star Wars: Battlefront 3 potrebbe essere affidato a DICE o Bungie: attualmente Lucasfilm sarebbe alla ricerca di un team di sviluppo che voglia occuparsi di questo progetto.
Le voci riferiscono che sono stati valutati diversi studi, ma nessuno ancora avrebbe ricevuto ufficialmente l'incarico. Ad ogni modo, due nomi sembrerebbero quelli più vicini a un'eventuale conferma, e si tratterebbe appunto di DICE e Bungie.
"Alcune fonti sostengono che Disney abbia grandi piani per la serie Star Wars: Battlefront", ha detto Grubb. "Considerando che Battlefront 2 di Electronic Arts ha mantenuto una popolarità che altri prodotti legati a Star Wars possono soltanto sognare, sarebbe stato lecito pensare che avrebbero dato il via libera a Battlefront 3."
"Tuttavia le cose non stanno così. Stando a quanto ha scoperto il vostro dispensatore di indiscrezioni, i dirigenti di Lucasfilm stanno inviando attivamente droidi sonda alla ricerca di un partner di sviluppo a cui affidare il compito di realizzare un seguito."
Questi non sono gli studi che state cercando
Star Wars Battlefront 2 ha ottenuto un nuovo record di giocatori su Steam a cinque anni dalla fine del supporto, il che conferma le grandi qualità di questo tie-in e un supporto da parte degli appassionati che si è spinto ben oltre le normali tempistiche per una produzione di questo tipo, ma appunto l'affidamento a EA non va dato per scontato.
"Finora nessuno si è fatto avanti in maniera definitiva, ma il sottoscritto ha saputo che due importanti studi videoludici stanno orbitando attorno al progetto come un paio di snowspeeder: da una parte, senza alcuna sorpresa, EA e DICE, che speriamo abbiano imparato la lezione sulle casse premio", ha spiegato Jeff Grubb.
"C'è però anche un'altra possibilità: abbiamo saputo che, se la Forza non dovesse essere affidata a DICE, potrebbe finire nelle mani di Bungie, lo sviluppatore di Halo, Destiny e Marathon": un'ipotesi effettivamente suggestiva, per tutta una serie di motivi.
Squadra che vince non si cambia?
Attualmente alle prese con una situazione non facile, Bungie potrebbe sicuramente portare la serie di Battlefront verso nuovi traguardi, introducendo un mix di novità e meccanismi collaudati che possa rilanciare il franchise di Lucasfilm.
Peraltro gli autori di Halo e Destiny hanno collaborato alcuni anni fa con la proprietà intellettuale di Star Wars attraverso la realizzazione di contenuti a tema nell'espansione I Rinnegati di Destiny 2, il che significa che non si tratterebbe di un esordio assoluto.
È chiaro tuttavia che una riconferma di DICE rappresenterebbe la classica strada già battuta e "sicura", con tutti i vantaggi che ciò potrebbe comportare, specie in un mercato difficile ed estremamente competitivo come quello odierno.