Stando alle parole del giornalista Jeff Grubb, lo sviluppo di Star Wars: Battlefront 3 potrebbe essere affidato a DICE o Bungie: attualmente Lucasfilm sarebbe alla ricerca di un team di sviluppo che voglia occuparsi di questo progetto.

Le voci riferiscono che sono stati valutati diversi studi, ma nessuno ancora avrebbe ricevuto ufficialmente l'incarico. Ad ogni modo, due nomi sembrerebbero quelli più vicini a un'eventuale conferma, e si tratterebbe appunto di DICE e Bungie.

"Alcune fonti sostengono che Disney abbia grandi piani per la serie Star Wars: Battlefront", ha detto Grubb. "Considerando che Battlefront 2 di Electronic Arts ha mantenuto una popolarità che altri prodotti legati a Star Wars possono soltanto sognare, sarebbe stato lecito pensare che avrebbero dato il via libera a Battlefront 3."

"Tuttavia le cose non stanno così. Stando a quanto ha scoperto il vostro dispensatore di indiscrezioni, i dirigenti di Lucasfilm stanno inviando attivamente droidi sonda alla ricerca di un partner di sviluppo a cui affidare il compito di realizzare un seguito."