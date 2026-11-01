Il remake di Persona 1 è realtà? Spunta in rete un presunto video gameplay

Il video è stato pubblicato su YouTube da un account denominato "P1REMAKE" e nel giro di poche ore è stato rilanciato sui social e su forum come Reddit, attirando immediatamente l'attenzione degli appassionati. Come sottolineato da vari utenti, il filmato ricorda il materiale di Persona 3 Reload trapelato online prima dell'annuncio ufficiale del gioco, circostanza che ha contribuito ad alimentarne la credibilità. Tra l'altro il fatto che il leak emerga proprio durante le celebrazioni del 30° anniversario della serie rende la tempistica particolarmente interessante.

Dubbi e anche dei possibili indizi su dei remake di Persona 2

Tra gli elementi più interessanti figurano diversi spezzoni di gameplay apparentemente realizzati in Unreal Engine, indicato più volte da una scritta visibile nell'angolo superiore dello schermo. Il video mostra inoltre ambientazioni esplorabili, battaglie con l'interfaccia tipica degli ultimi Persona e scene narrative costruite attorno a illustrazioni bidimensionali, per quanto potrebbe trattarsi di scene provvisorie.

A convincere molti fan sarebbe soprattutto la qualità delle animazioni in combattimento. Sia Gematsu sia IGN evidenziano infatti come Eriko Kirishima sembri utilizzare la stessa animazione di evocazione della Persona mostrata da Yukiko Amagi nel recente Persona 4 Revival. Per alcuni si tratterebbe di un indizio della natura autentica del materiale, mentre per altri potrebbe semplicemente essere il risultato del riutilizzo di asset in una fase preliminare dello sviluppo.

Esistono tuttavia anche diversi aspetti che invitano alla cautela. Nel filmato ad esempio compare Tatsuya Suou, protagonista di Persona 2: Innocent Sin e in parte di Persona 2: Eternal Punishment, personaggio che non è presente nella storia originale del primo Persona. Potrebbe trattarsi di un modello temporaneo utilizzato durante lo sviluppo oppure di un indizio che suggerisce che Atlus potrebbe lavorare contemporaneamente anche ai remake di Persona 2. Naturalmente non si può escludere nemmeno l'ipotesi che il video sia un falso particolarmente elaborato, realizzato con mod, strumenti di intelligenza artificiale o asset creati dai fan.

Per il momento Sega e Atlus non hanno commentato la fuga di notizie. Resta inoltre possibile che il filmato venga rimosso da YouTube nelle prossime ore, anche se ormai copie e reupload stanno già circolando su diverse piattaforme e siti di condivisione.

Va ricordato, in ogni caso, che l'idea di riportare in vita i primi Persona non è affatto nuova. Lo scorso agosto il producer Kazuhisa Wada aveva dichiarato che remake di Persona 1 e Persona 2 sono qualcosa che Atlus "dovrebbe assolutamente fare", pur senza confermare alcun progetto in sviluppo. Se il video dovesse rivelarsi autentico, potrebbe rappresentare il primo sguardo concreto a uno dei remake più richiesti dai fan della serie.