Sebbene non sia ancora uscito, GTA 6 potrebbe avere già incassato oltre un miliardo di dollari: lo dicono le stime effettuate da Sensor Tower, che a una settimana dal debutto ufficiale ha pubblicato un resoconto sulle incredibili performance del titolo di Rockstar Games.

Secondo le rilevazioni, ad oggi Grand Theft Auto VI avrebbe totalizzato più di dieci milioni di prenotazioni fra PS5 e Xbox Series X|S, e sono appunto le entrate relative ai preorder ad aver consentito all'attesissimo sequel di realizzare questi incassi.

Come già molti immaginavano, la piattaforma che ha registrato il maggior numero di acquisti è stata PlayStation 5, con una stima pari a circa il 75% del totale, mentre Xbox pare si sia dovuta accontentare del restante 25%: una differenza legata anche al marketing, chje vede Sony in chiaro vantaggio.

Nello specifico, stando alle dichiarazioni fatte dalla stessa Sony e da Microsoft, sembra che Grand Theft Auto VI sia il gioco con il più alto numero di prenotazioni effettuate nella storia degli store digitali di PlayStation e Xbox.