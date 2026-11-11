Sebbene non sia ancora uscito, GTA 6 potrebbe avere già incassato oltre un miliardo di dollari: lo dicono le stime effettuate da Sensor Tower, che a una settimana dal debutto ufficiale ha pubblicato un resoconto sulle incredibili performance del titolo di Rockstar Games.
Secondo le rilevazioni, ad oggi Grand Theft Auto VI avrebbe totalizzato più di dieci milioni di prenotazioni fra PS5 e Xbox Series X|S, e sono appunto le entrate relative ai preorder ad aver consentito all'attesissimo sequel di realizzare questi incassi.
Come già molti immaginavano, la piattaforma che ha registrato il maggior numero di acquisti è stata PlayStation 5, con una stima pari a circa il 75% del totale, mentre Xbox pare si sia dovuta accontentare del restante 25%: una differenza legata anche al marketing, chje vede Sony in chiaro vantaggio.
Nello specifico, stando alle dichiarazioni fatte dalla stessa Sony e da Microsoft, sembra che Grand Theft Auto VI sia il gioco con il più alto numero di prenotazioni effettuate nella storia degli store digitali di PlayStation e Xbox.
Le parole di Take-Two e il confronto con GTA V
Nei giorni scorsi il CEO di Take-Two ha confermato che le prenotazioni di GTA 6 sono senza precedenti e che i numeri totalizzati finora dal gioco hanno ampiamente superato le previsioni del publisher.
Volendo fare un confronto con GTA V, sappiamo che il quinto capitolo della serie è riuscito a generare incassi per un miliardo di dollari nei primi tre giorni di commercializzazione, diventando il prodotto d'intrattenimento venduto più velocemente della storia.
Si tratta di un risultato capace di superare persino le le prestazioni dei maggiori successi cinematografici, se consideriamo che Avengers: Endgame è stato il film più veloce a raggiungere il miliardo di dollari al botteghino mondiale ma ha impiegato cinque giorni per tagliare questo traguardo.
Potrebbero esserci delle sorprese
Rockstar Games ha confermato che GTA 6 girerà a 30 fps su console, ma negli ultimi giorni sono spuntate notizie che fanno pensare a qualche possibile sorpresa sul piano tecnico, magari già in tempo per il lancio del prossimo 19 novembre.
Nello specifico, il gioco supporterà una nuova versione della PSSR di PS5 Pro, mentre su Xbox Series X|S si parla della FSR 4.1.2, l'ultima versione della tecnologia di upscaling sviluppata da AMD, che promette un miglioramento della fedeltà visiva e delle prestazioni.