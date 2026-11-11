Xbox Cloud Gaming gratis con pubblicità è ora disponibile per tutti, in vista di GTA 6

Il nuovo tier di Xbox Cloud Gaming gratis con pubblicità è stato lanciato già l'estate scorsa ma era inizialmente limitato come estensione: oggi, 11 novembre, si è espanso verso nuovi utenti e dovrebbe essere disponibile nella maggior parte dei mercati raggiunti dal servizio. In effetti, dirigendoci sulla pagina di Xbox Cloud Gaming, nel caso non si possieda già un abbonamento che preveda l'utilizzo del servizio, è possibile vedere la sezione "accedi allo stream gratuito con annunci", che ora dovrebbe essere disponibile praticamente ovunque. Le informazioni non sono particolarmente dettagliate su questa funzionalità, Xbox Cloud Gaming gratuito con pubblicità dovrebbe consentire di accedere a uno slot di 30 minuti di gioco in streaming utilizzando un titolo che possediamo nella nostra libreria o una serie di giochi free-to-play.

L'accordo con Take-Two per GTA 6 Sebbene la questione non sia ufficialmente collegata, è facile pensare che una tale espansione sia avvenuta proprio in questo periodo per coincidere con il lancio di GTA 6, per stimolare l'utilizzo del servizio utilizzando il gioco in questione. Una schermata di Xbox Cloud Gaming gratis con pubblicità Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Microsoft e Take-Two hanno stipulato un nuovo accordo decennale sullo sfruttamento della tecnologia in questione che prende l'avvio con la possibilità di fruire del nuovo e attesissimo gioco Rockstar Games anche attraverso il servizio Xbox Cloud Gaming. Questo comporta la possibilità di utilizzare GTA 6 anche su Xbox One, abbattendo notevolmente le barriere d'accesso al gioco e dando probabilmente un certo stimolo all'utilizzo di Xbox Cloud Gaming sfruttando il gioco-evento in questione.