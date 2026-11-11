Alcuni dicono che Marvel 1943: Rise Of Hydra potrebbe essere stato cancellato, altri no, per ora

Secondo una voce di corridoio, Marvel 1943: Rise Of Hydra potrebbe essere stato cancellato e considerando la situazione attuale di Skydance la questione non è da escludere a priori. C'è però chi non è d'accordo.

Un'inquietante voce di corridoio si sta diffondendo online secondo la quale Marvel 1943: Rise Of Hydra sarebbe stato cancellato, con un annuncio ufficiale al riguardo che sarebbe in arrivo a breve. Siamo ancora nel reame delle voci di corridoio, ma purtroppo ci sono dei motivi per credere che una tale eventualità possa essere realistica, considerando la situazione in cui si trova Skydance dopo la mega-fusione tra Paramount e Warner Bros, dunque prendiamo in considerazione l'idea sebbene debba essere attentamente soppesata esclusivamente come rumor non confermato. La fonte che ha diffuso la notizia, attraverso un semplice post su X, adesso non più disponibile, è poi la stessa che ha fornito informazioni piuttosto precise sui licenziamenti nella divisione gaming di Skydance prima che arrivassero le informazioni ufficiali, cosa che potrebbe aggiungere credibilità alla questione.

Una situazione delicata D'altra parte non ci sono molte informazioni da trarre da questo presunto leak: il messaggio si limitava a riferire che "Marvel 1943: Rise Of Hydra è stato cancellato", con un "annuncio in arrivo presto". Non dovrebbe esserci molto da attendere nel caso la questione fosse vera, considerando che la comunicazione ufficiale dovrebbe essere in arrivo, ma ovviamente speriamo che non sia questo il caso. Dopo essere stato rinviato a data da destinarsi, Marvel 1943: Rise Of Hydra sembra avere un vago periodo di uscita, ma nei mesi successivi è avvenuta la discussa acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount e la trasformazione del conglomerato in Skydance, dunque la situazione potrebbe essere cambiata ulteriormente. Abbiamo visto proprio ieri che Skydance ha avviato i licenziamenti nella divisione videogiochi, e in effetti un progetto di grosso calibro e probabilmente dal budget importante come Marvel 1943: Rise Of Hydra potrebbe essere considerato a rischio, in un progetto generale di ristrutturazione per tagliare i costi. Per questo motivo la voce di corridoio potrebbe risultare verosimile, sebbene si tratti solo di una speculazione per il momento. Ci sarebbe poi anche da pensare al particolare caso in cui si verrebbe a trovare la licenza: Skydance possiede infatti quella di DC, cosa che potrebbe creare un contrasto con la pubblicazione di un gioco targato Marvel, ma questo potrebbe essere facilmente risolvibile.

C'è chi dice no A stretto giro di posta il giornalista di Bloomberg specializzato nel settore dei videogiochi, Jason Schreier, ha smentito su Bluesky tutta la situazione. "Skydance Games ha comunicato oggi pomeriggio su Slack al team di sviluppo di Marvel 1943: Rise of Hydra che il gioco non è stato cancellato, nonostante una voce molto diffusa su Twitter nel corso della giornata sostenesse il contrario", ha scritto sul social che vuole essere l'erede di Twitter. "Naturalmente la situazione potrebbe benissimo cambiare, vista l'incertezza che circonda Skydance mentre l'acquisizione di WB va avanti. Al momento posso riferire con certezza solo ciò che l'azienda ha detto oggi ai dipendenti, ovvero che lo sviluppo prosegue mentre si lavora alla prossima milestone." Quindi una smentita, anche se non si sa bene ancora per quanto.