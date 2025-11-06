Marvel 1943: Rise of Hydra è stato rinviato a data da destinarsi

La notizia arriva con un tempismo curioso, poco dopo il secondo rinvio di GTA 6 da parte di Rockstar Games . Anche in questo caso, la decisione è stata motivata dalla volontà di garantire al team tutto il tempo necessario per soddisfare le aspettative del pubblico e degli sviluppatori.

Skydance Games ha annunciato che Marvel 1943: Rise of Hydra è stato nuovamente rinviato e non arriverà più nel primo trimestre del 2026 come precedentemente indicato. Tuttavia, al momento, non è stata indicata una nuova finestra di lancio .

Il messaggio di Skydance Games

"In Skydance Games, il nostro obiettivo è offrire giochi indimenticabili e di alta qualità che rendano onore ai personaggi e agli universi con cui abbiamo la fortuna di lavorare. Marvel 1943: Rise of Hydra è un progetto ambizioso, e siamo determinati a garantirne il livello di qualità atteso dal nostro team, dai giocatori e dai fan", recita il messaggio pubblicato dallo studio.

"Per realizzare pienamente la nostra visione di Marvel 1943: Rise of Hydra, abbiamo deciso di posticipare la finestra di lancio oltre l'inizio del 2026. Siamo grati per la passione e il supporto della community e dei giocatori di tutto il mondo. Il team sta lavorando duramente per creare qualcosa di davvero speciale, e non vediamo l'ora di condividere ulteriori novità con voi man mano che lo sviluppo procede."

Marvel 1943: Rise of Hydra è un action adventure diretto da Amy Hennig, celebre per il suo lavoro su Uncharted, e ispirato alla miniserie a fumetti Captain America/Black Panther: Flags of Our Fathers. Ambientato nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, il gioco vede Captain America e Black Panther (nella versione di Azzuri) unire le forze contro l'0rganizzazione terroristica Hydra. Tra i personaggi giocabili figurano anche Gabriel Jones dei Howling Commandos e Nanali, una spia wakandiana.