Marvel 1943: Rise of Hydra è stato rinviato a data da destinarsi

Il nuovo action narrativo di Skydance non uscirà più nel primo trimestre del 2026. Lo studio prende tempo per rifinire il progetto, ma non comunica una nuova finestra di lancio precisa.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/11/2025
I protagonisti di Marvel 1943: Rise of Hydra
Marvel 1943: Rise of Hydra
Marvel 1943: Rise of Hydra
Skydance Games ha annunciato che Marvel 1943: Rise of Hydra è stato nuovamente rinviato e non arriverà più nel primo trimestre del 2026 come precedentemente indicato. Tuttavia, al momento, non è stata indicata una nuova finestra di lancio.

La notizia arriva con un tempismo curioso, poco dopo il secondo rinvio di GTA 6 da parte di Rockstar Games. Anche in questo caso, la decisione è stata motivata dalla volontà di garantire al team tutto il tempo necessario per soddisfare le aspettative del pubblico e degli sviluppatori.

Il messaggio di Skydance Games

"In Skydance Games, il nostro obiettivo è offrire giochi indimenticabili e di alta qualità che rendano onore ai personaggi e agli universi con cui abbiamo la fortuna di lavorare. Marvel 1943: Rise of Hydra è un progetto ambizioso, e siamo determinati a garantirne il livello di qualità atteso dal nostro team, dai giocatori e dai fan", recita il messaggio pubblicato dallo studio.

"Per realizzare pienamente la nostra visione di Marvel 1943: Rise of Hydra, abbiamo deciso di posticipare la finestra di lancio oltre l'inizio del 2026. Siamo grati per la passione e il supporto della community e dei giocatori di tutto il mondo. Il team sta lavorando duramente per creare qualcosa di davvero speciale, e non vediamo l'ora di condividere ulteriori novità con voi man mano che lo sviluppo procede."

Marvel 1943: Rise of Hydra è un action adventure diretto da Amy Hennig, celebre per il suo lavoro su Uncharted, e ispirato alla miniserie a fumetti Captain America/Black Panther: Flags of Our Fathers. Ambientato nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, il gioco vede Captain America e Black Panther (nella versione di Azzuri) unire le forze contro l'0rganizzazione terroristica Hydra. Tra i personaggi giocabili figurano anche Gabriel Jones dei Howling Commandos e Nanali, una spia wakandiana.

