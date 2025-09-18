0

Video e immagini di Marvel 1943: Rise of Hydra sono stati trafugati

Marvel 1943: Rise of Hydra è stato vittima di un leak che ha portato alla comparsa online di video e immagini tratti da una vecchia versione del gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/09/2025
Black Panther in Marvel 1943: Rise of Hydra
Marvel 1943: Rise of Hydra
Marvel 1943: Rise of Hydra
A quanto pare sono stati trafugati video e immagini di Marvel 1943: Rise of Hydra, tratti da una vecchia versione del gioco che dovrebbe risalire almeno a un paio di anni fa, ben prima dell'annuncio del rinvio da parte di Skydance Interactive.

Che i materiali siano stati catturati da una build decisamente provvisoria appare evidente, in effetti: nella clip vediamo Black Panther affrontare alcuni soldati e saltare da una parte all'altra dello scenario, ma le animazioni appaiono incomplete e tutta l'azione sembra un po' inconsistente.

Le immagini appartengono alla medesima sezione di gioco, che vede Black Panther intrufolarsi in una sorta di lussuosa roccaforte nemica e lì portare probabilmente avanti un'azione stealth inframezzata da scontri a viso aperto con le guardie presenti nell'edificio.

Marvel 1943: Rise of Hydra è stato rimandato: il team spiega perché

Come ricorderete, lo scorso maggio Marvel 1943: Rise of Hydra è stato rinviato al 2026 ma non sembra esserci alcun legame fra i motivi del ritardo e i materiali emersi nelle scorse ore, che appartengono appunto a una vecchia build del gioco.

Una coppia ben assortita?

Annunciato durante lo State of Unreal 2024, Marvel 1943: Rise of Hydra segna il ritorno di Amy Hennig, la brillante sceneggiatrice che ha firmato praticamente l'intera saga di Uncharted per Naughty Dog, oltre ai classici Legacy of Kain per Crystal Dynamics.

Al di là del comparto narrativo, il tie-in proporrà probabilmente la coppia formata da Captain America e Black Panther con la classica impostazione in cui Steve Rogers svolgerà il ruolo di guerriero dirompente, mentre Azzurri sarà il personaggio rapido e silenzioso.

