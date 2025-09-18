Assassin's Creed Shadows: Gli artigli di Awaji è terribile secondo i giocatori di Steam

Se ancora dovete comprarlo, però, forse fareste bene a fermarvi un secondo e capire meglio cosa propone l'opera, perché secondo gli utenti di Steam non è affatto di qualità .

Assassin's Creed Shadows è un gioco massiccio come i precedenti titoli della serie di Ubisoft, ma se non vi basta quanto proposto dal gioco base è possibile ampliare e ore di gioco con il nuovo DLC, Gli artigli di Awaji , da poco disponibile.

Alcune delle opinioni sul DLC di Assassin's Creed Shadows

Tramite Steam, possiamo infatti vedere che Gli artigli di Awaji ha una valutazione media pari a "Perlopiù negativa", precisamente del 34%. Ci sono al momento poche recensioni (solo 223 al momento della scrittura), ma si tratta comunque di un responso significativo visto che il gioco base è stato apprezzato (78% di voto medio) e ha la propria schiera di fan.

Pare però che Gli artigli di Awaji non piaccia poiché ci sono vari bug e molteplici crash. Inoltre, secondo alcuni giocatori la storia è dimenticabile e breve (alcuni dicono che finisce in tre ore massimo). Considerando che il DLC costa 24,99€, per alcuni utenti i contenuti non sono adeguati, soprattutto per quanto riguarda il fatto che Yasuke ha ricevuto una sola nuova arma.

Alcuni utenti hanno inoltre il problema che non riescono ad avviare il DLC, quindi sono anche frustrati sebbene il team stia cercando di dare una mano per capire la situazione.

