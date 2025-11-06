GTA 6 rinviato: il CEO di Take-Two è fiducioso che la data di uscita stavolta verrà rispettata, di nuovo

L'annuncio è arrivato in concomitanza con la pubblicazione degli ultimi risultati finanziari di Take-Two, la compagnia madre di Rockstar Games, che ha registrato un incremento del 33% dei ricavi netti su base annua, per un totale di 1,96 miliardi di dollari. In quell'occasione, il CEO Strauss Zelnick ha commentato il nuovo posticipo di Grand Theft Auto VI, dichiarandosi fiducioso che la nuova data verrà rispettata .

Come forse avrete già letto, GTA 6 è stato ufficialmente rinviato per la seconda volta: non uscirà più a maggio del prossimo anno, ma il 19 novembre 2026 .

Déjà vu

Vi suona familiare? È comprensibile. A maggio di quest'anno, lo stesso Zelnick aveva commentato un eventuale rinvio con queste parole: "Storicamente, quando fissiamo una data precisa, siamo stati sempre molto bravi a rispettarla."

Nella notizia dedicata al nuovo rinvio di GTA 6 ci abbiamo scherzato sopra, ma ora, nonostante quelle dichiarazioni non siano invecchiate benissimo, Zelnick ha rincarato la dose, affermando nuovamente di essere fiducioso che la nuova data del 19 novembre verrà rispettata e ha sottolineato il pieno supporto di Take-Two alla decisione di Rockstar di prendersi più tempo per garantire la massima qualità.

"Quando fissiamo una data, ci crediamo davvero. Lo abbiamo detto anche l'ultima volta: se un gioco ha bisogno di ulteriore rifinitura per essere la migliore versione possibile di sé, allora gli daremo più tempo," ha dichiarato Zelnick a The Game Business. "Ed è esattamente ciò che è successo. Ci sentiamo molto fiduciosi riguardo questa nuova data di uscita. È nello stesso anno fiscale, coincide con una finestra di lancio ottimale e, naturalmente, supportiamo pienamente l'approccio di Rockstar."

Alla domanda sul perché fissare una data precisa con così largo anticipo, Zelnick ha risposto: "Non è così in anticipo, se si considera quanto tempo serve per consegnare un gioco e pubblicarlo. Inoltre, dobbiamo avviare le attività di marketing con largo anticipo rispetto al lancio. Quello che vogliamo è offrire ai consumatori la massima certezza possibile. E, ancora una volta, siamo molto fiduciosi riguardo questa data."

Nel frattempo, Zelnick ha confermato che Rockstar continuerà a supportare Grand Theft Auto Online, che continua a registrare risultati superiori alle aspettative.

"Continuiamo a fornire contenuti per GTA Online, e in effetti abbiamo ottenuto risultati eccellenti. GTA+ continua a crescere in termini di abbonamenti, con un aumento del 20% su base annua. E GTA 5 ha venduto oltre 220 milioni di copie."