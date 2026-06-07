Marvel 1943: Rise of Hydra ha un vago periodo di uscita, ma il nuovo Star Wars di Skydance è "in pausa"

Secondo quanto riferito da Kittelsen, Marvel 1943: Rise of Hydra non dovrebbe riuscire ad arrivare nel corso del 2026 ed è probabilmente destinato al 2027 "come minimo" , ma pare non sia escluso il fatto di andare oltre, sebbene la cosa non venga riportata in maniera così definita.

Notizie dunque non del tutto positive per chi attendeva informazioni più concrete sui progetti in corso presso Skydance/Paramount, ma che almeno sul fronte del gioco Marvel confermano come il titolo stia decisamente prendendo forma , sebbene sia ancora lontano dalla sua completezza, al momento.

IGN ha intervistato Shawn Kittelsen, uno dei più alti executive all'interno di Paramount Games Studio, ottenendo alcune (vaghe risposte) su un paio di progetti molto attesi, come una specie di periodo di uscita per Marvel 1943: Rise of Hydra , ancora piuttosto lontano, e la conferma che il nuovo Star Wars si trova attualmente "in pausa" .

Uno è un gioco già formato, l'altro forse no

"È un gioco", ha detto Kittelsen su Marvel 1943: Rise of Hydra, spiegando come il prodotto abbia già una sua forma definita. "È pronto, è giocabile. Ho qui il mio controller di SpongeBob, ma al momento è sul mio disco rigido. Quindi posso provarlo e giocare alla build".

Stiamo continuando a lavorarci, ma Amy e il team hanno grandi ambizioni riguardo al livello di qualità che vogliono raggiungere", ha riferito l'executive che guida i progetti di Paramount Games dopo la fusione con Skydance, riferendosi anche a Amy Hennig, responsabile del progetto.

"Sono un team relativamente piccolo, considerando la qualità AAA che stanno offrendo. Quello che avete visto nei filmati precedenti è l'aspetto del gioco, e lo stiamo realizzando con una frazione delle risorse che vedete in altri giochi AAA dello stesso tipo, cercando davvero di promuovere un nuovo modello di sviluppo che sia molto più responsabile e sostenibile".

Lo scorso novembre, Marvel 1943: Rise of Hydra è stato rinviato a data da destinarsi, e l'attesa potrebbe dunque protrarsi forse per almeno un altro anno.

D'altra parte, ben meno definita sembra essere la situazione del nuovo videogioco di Star Wars in lavorazione presso Paramount: "È qualcosa di cui parleremo dopo l'uscita di Marvel 1943: Rise of Hydra", ha spiegato Kittelsen, riferendo che la compagnia al momento ha deciso di mettere in pausa il progetto per vedere anche i risultati dell'altro titolo in sviluppo.