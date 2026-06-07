Emergono nuovi dettagli sul set LEGO Pokémon 72168 Rayquaza

Continuano le indiscrezioni sul set LEGO Pokémon 72168 Rayquaza , uno dei più attesi della nuova collaborazione tra LEGO e Pokémon. Secondo le informazioni che circolano in rete, compresa un'immagine della scatola, il modello dovrebbe essere lanciato il 1° agosto , includere 1.083 pezzi e avere un prezzo di 130 dollari.

La scatola

Una parte consistente dei pezzi sarebbe destinata proprio alla realizzazione della scenografia, comprendente la sommità della torre e un elaborato supporto composto da nuvole, pensato per valorizzare il modello una volta esposto. L'obiettivo sembrerebbe essere quello di proporre un set dall'impatto estetico marcato, rivolto soprattutto ai collezionisti.

La scatola del set LEGO Pokémon 72168 Rayquaza

Tra i dettagli emersi figura anche la possibile presenza della minifigure di Zinnia, personaggio introdotto in Pokémon Rubino Omega e Pokémon Zaffiro Alpha. Secondo le indiscrezioni, la minifigure includerebbe una Mega Pietra.

Le stesse indiscrezioni precisano però che il set non dovrebbe includere Mega Rayquaza. La scelta, confermata anche dalla copertina, lascerebbe intendere che LEGO abbia preferito concentrare il numero di pezzi sulla realizzazione del modello principale e della sua ambientazione.

Come sempre in questi casi, è bene ricordare che si tratta di informazioni non ufficiali. LEGO non ha ancora annunciato il set né confermato caratteristiche, prezzo o data di uscita. Sarà quindi necessario attendere la presentazione ufficiale per conoscere tutti i dettagli del modello, anche se i dubbi sulla sua esistenza sono sempre meno.