Stando a una fonte di The Verge, Gears of War: E-Day avrebbe venduto finora oltre 400.000 copie: numeri superiori rispetto alle precedenti stime, ma comunque bassi per una produzione del genere.

Secondo una fonte di The Verge, Gears of War: E-Day avrebbe venduto finora oltre 400.000 copie: numeri superiori rispetto alle precedenti stime, ma comunque bassi per una produzione così importante. L'eccellente prequel sviluppato da The Coalition e People Can Fly puntava probabilmente a realizzare molto di più nonostante il fattore Game Pass, che come sappiamo finisce inevitabilmente per cannibalizzare le vendite. Ciò in particolare a fronte del budget di cui si parla ormai da alcuni giorni, pari a circa 500 milioni di dollari: una cifra enorme, che Microsoft avrebbe stanziato nella speranza di coinvolgere i fan vecchi e nuovi di una serie che negli anni ha conquistato milioni di giocatori. Gears of War: E-Day potrebbe essere costato oltre 500 milioni di dollari, per un report Sempre stando alle voci, sarebbe stata Asha Sharma a volere che Gears of War: E-Day uscisse in esclusiva su PC e Xbox per ristabilire l'identità della piattaforma, ma a fronte di questi numeri Microsoft potrebbe rivedere le proprie strategie.

È di nuovo tutto in discussione? Sembra che The Coalition stia lavorando a DLC, prequel o seguiti di Gears of War: E-Day, dunque è possibile che le metriche del gioco a livello di coinvolgimento su Game Pass siano tali da giustificare ulteriori investimenti. Tuttavia, se la casa di Redmond sperava di lanciare un blockbuster in grado di superare quella barriera e totalizzare vendite importanti, come accaduto alla serie Forza Horizon, è chiaro che queste aspettative sono andate fin qui deluse. Il futuro della strategia delle esclusive dipenderà dunque da quanto margine di manovra è stato concesso alla nuova CEO di Xbox. La dirigenza potrebbe infatti decidere che questo ulteriore tentativo è fallito e aprire nuovamente le porte a un approccio multipiattaforma per fare cassa.