Secondo una fonte di The Verge, Gears of War: E-Day avrebbe venduto finora oltre 400.000 copie: numeri superiori rispetto alle precedenti stime, ma comunque bassi per una produzione così importante.
L'eccellente prequel sviluppato da The Coalition e People Can Fly puntava probabilmente a realizzare molto di più nonostante il fattore Game Pass, che come sappiamo finisce inevitabilmente per cannibalizzare le vendite.
Ciò in particolare a fronte del budget di cui si parla ormai da alcuni giorni, pari a circa 500 milioni di dollari: una cifra enorme, che Microsoft avrebbe stanziato nella speranza di coinvolgere i fan vecchi e nuovi di una serie che negli anni ha conquistato milioni di giocatori.
Sempre stando alle voci, sarebbe stata Asha Sharma a volere che Gears of War: E-Day uscisse in esclusiva su PC e Xbox per ristabilire l'identità della piattaforma, ma a fronte di questi numeri Microsoft potrebbe rivedere le proprie strategie.
È di nuovo tutto in discussione?
Sembra che The Coalition stia lavorando a DLC, prequel o seguiti di Gears of War: E-Day, dunque è possibile che le metriche del gioco a livello di coinvolgimento su Game Pass siano tali da giustificare ulteriori investimenti.
Tuttavia, se la casa di Redmond sperava di lanciare un blockbuster in grado di superare quella barriera e totalizzare vendite importanti, come accaduto alla serie Forza Horizon, è chiaro che queste aspettative sono andate fin qui deluse.
Il futuro della strategia delle esclusive dipenderà dunque da quanto margine di manovra è stato concesso alla nuova CEO di Xbox. La dirigenza potrebbe infatti decidere che questo ulteriore tentativo è fallito e aprire nuovamente le porte a un approccio multipiattaforma per fare cassa.
Xbox ha lasciato le porte aperte
I numeri di E-Day riportano a galla il discorso relativo anche a The Elder Scrolls 6, che potrebbe essere un'esclusiva Xbox ma anche no: la divisione gaming di Microsoft ha lasciato le porte aperte fin dall'inizio del suo "nuovo corso", quindi tutte le ipotesi sono sul tavolo.
Per il momento, tuttavia, stiamo ragionando senza dati ufficiali in mano: Microsoft non ha fornito indicazioni sulle performance di Gears of War: E-Day e probabilmente non lo farà, visto che ormai da anni non condivide queste informazioni.
L'unico modo per capire davvero come siano andate le cose, insomma, sarà quello di osservare eventuali cambiamenti nella strategia di Xbox da qui ai prossimi mesi, interpretando i diversi approcci come un indicatore del successo ottenuto.