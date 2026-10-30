Gears of War: E-Day pare essere costato davvero 500 milioni di dollari

I costi di sviluppo di Gears of War: E-Day pare che abbiano raggiunto davvero i 500 milioni di dollari. La voce circolata nelle scorse settimane ha trovato una conferma non ufficiale nell'ultimo video di Jason Schreier pubblicato su YouTube, in cui il giornalista di Bloomberg ha parlato soprattutto della chiusura di BioWare, spiegando che sarebbe riconducibile alle stesse dinamiche economiche che negli ultimi anni hanno spinto numerose aziende videoludiche a effettuare licenziamenti di massa e a ridimensionare le proprie attività.

Al centro del problema ci sarebbe soprattutto la crescita dei budget necessari per realizzare i videogiochi, diventati progressivamente più costosi e difficili da sostenere anche per le grandi realtà del settore, costringendole a rivedere le proprie strategie, intervenendo sul personale, riducendo le spese e modificando la distribuzione geografica degli studi di sviluppo.