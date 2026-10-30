Un trailer di The Legend of Zelda: Ocarina of Time presenta le novità del remake per Nintendo Switch 2

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, remake dell'amatissimo classico Nintendo 64 in arrivo il 5 novembre su Nintendo Switch 2. Il filmato offre una panoramica delle principali novità introdotte da questa riedizione, mostrando come il team abbia scelto di modernizzare l'avventura senza alterarne l'identità che l'ha resa una delle opere più influenti della storia dei videogiochi.

Pubblicato originariamente nel 1998, Ocarina of Time è considerato uno dei capitoli più importanti dell'intera saga di Zelda e uno dei videogiochi che hanno contribuito a definire gli standard delle avventure tridimensionali moderne. In questa nuova versione i giocatori vestiranno ancora una volta i panni di Link nel suo viaggio attraverso Hyrule per fermare Ganondorf e impedire che il regno cada nelle tenebre.