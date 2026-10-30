Un trailer di The Legend of Zelda: Ocarina of Time presenta le novità del remake per Nintendo Switch 2

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, remake dell'amatissimo classico Nintendo 64 in arrivo il 5 novembre su Nintendo Switch 2. Il filmato offre una panoramica delle principali novità introdotte da questa riedizione, mostrando come il team abbia scelto di modernizzare l'avventura senza alterarne l'identità che l'ha resa una delle opere più influenti della storia dei videogiochi.
Pubblicato originariamente nel 1998, Ocarina of Time è considerato uno dei capitoli più importanti dell'intera saga di Zelda e uno dei videogiochi che hanno contribuito a definire gli standard delle avventure tridimensionali moderne. In questa nuova versione i giocatori vestiranno ancora una volta i panni di Link nel suo viaggio attraverso Hyrule per fermare Ganondorf e impedire che il regno cada nelle tenebre.
Non solo grafica modernizzata
Tra le novità più evidenti troviamo una veste grafica completamente rivisitata, filmati interamente doppiati con dialoghi ampliati e una colonna sonora orchestrale rielaborata. Anche il gameplay è stato aggiornato con nuove opzioni di movimento, tra cui una pratica abilità di scatto e un pulsante dedicato al salto, due aggiunte pensate per rendere l'esplorazione più dinamica rispetto all'originale. Il trailer mostra inoltre la possibilità di utilizzare la mira tramite sensori di movimento quando si impiegano armi come arco e fionda.
Non mancano neppure contenuti inediti. Ad esempio, nel trailer vediamo la funzionalità Trame del Tempo, che consente ai giocatori di consultare un riepilogo della storia, degli obiettivi attuali e dei principali eventi vissuti nel corso dell'avventura. Il Salone dei Mostri, invece, funzionerà come una sorta di museo dedicato alle creature sconfitte, permettendo di approfondirne la storia e, in alcuni casi, affrontarle nuovamente.
Il remake sfrutterà inoltre alcune caratteristiche esclusive di Nintendo Switch 2. Grazie al microfono integrato della console sarà possibile canticchiare o suonare nel mondo reale le melodie apprese da Link, facendo reagire direttamente l'ocarina all'interno del gioco. A tutto questo si aggiunge il supporto a Zelda Notes tramite l'app Nintendo Switch, con funzionalità aggiuntive pensate per accompagnare i giocatori durante l'avventura.
Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Ocarina of Time sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2 a partire dal 5 novembre.