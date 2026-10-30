I giochi horror hanno generato 1,3 miliardi di dollari su Steam nel 2026: Resident Evil guida il mercato

Il genere horror sta attraversando un periodo particolarmente positivo sul mercato videoludico. Secondo le stime di vendita e ricavi riportate da Rhys Elliott , nel 2026 i giochi horror hanno generato 1,3 miliardi di dollari su Steam , una cifra già superiore del 17% rispetto a quella registrata nell'intero 2025, nonostante manchino ancora due mesi alla conclusione dell'anno. Il risultato è ancora più significativo se confrontato con il 2019, rispetto al quale i ricavi sono cresciuti di oltre quattro volte.

Grandi ricavi

La quota dell'horror rappresenta circa il 7% degli oltre 18,1 miliardi di dollari generati complessivamente da Steam nel corso del 2026. Una parte consistente degli introiti arriva inoltre dalle produzioni più recenti: il 41% dei ricavi del genere, pari a 516,2 milioni di dollari, proviene da giochi pubblicati quest'anno, mentre il 54% è riconducibile a titoli usciti nel 2025 o nel 2026. Si tratta di percentuali in crescita rispetto agli anni precedenti, segno che le nuove uscite stanno contribuendo sempre di più al risultato complessivo del genere.

I ricavi dei giochi horror su Steam

A trainare il genere è stato Resident Evil Requiem, che ha generato 211,3 milioni di dollari su Steam nel corso del 2026. Il gioco rappresenta da solo il 16,6% dei ricavi dell'horror sulla piattaforma e il 40,7% di quelli prodotti dai titoli pubblicati quest'anno. Considerando anche gli altri capitoli della serie, Resident Evil arriva a coprire il 32% degli introiti complessivi del genere su Steam, con 410 milioni di dollari. Per confronto, i giochi di Outlast rappresentano il 5%, mentre quelli di Silent Hill si fermano al 2%.

Il successo non riguarda però soltanto le grandi produzioni. Tra i risultati più interessanti figurano The Outlast Trials, che ha incassato 62,1 milioni di dollari nel 2026, e due titoli cooperativi indipendenti: R.E.P.O., con 44,7 milioni di dollari, e Phasmophobia, che ne ha generati 28,9. Dall'uscita, i due giochi hanno raccolto complessivamente quasi mezzo miliardo di dollari su Steam. Sono numeri che confermano quanto le esperienze horror cooperative possano trovare un pubblico molto ampio, anche se non dotate di un lato tecnico particolarmente spinto.

Un altro caso interessante è quello di Escape the Backrooms, che ha registrato nel 2026 il suo anno migliore su Steam in termini di ricavi. A contribuire sono stati l'arrivo del film di A24 dedicato ai Backrooms, che ha superato i 400 milioni di dollari al botteghino mondiale, le versioni console e l'ingresso nel catalogo Game Pass. Giugno è stato il mese più redditizio nella storia del gioco, con 5,6 milioni di dollari.

Tra gli altri dati citati, The Last of Us Parte I ha generato 21,6 milioni di dollari su Steam nel 2026. L'analisi segnala anche un calo della quota di vendite su PS5 rispetto al periodo successivo al lancio su PC, collegandolo all'ingresso del gioco nel catalogo PlayStation Plus Extra nel settembre 2024.