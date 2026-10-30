Il producer di Zelda ammette di essere nervoso: teme la reazione dei fan al remake di Ocarina of Time

Mancano ormai pochi giorni al debutto di uno dei titoli più attesi dagli appassionati, ovvero The Legend of Zelda: Ocarina of Time . Il debutto è fissato per il prossimo 5 novembre e l'attesa tra i giocatori si fa sempre più intensa. A vivere questo momento con particolare apprensione, però, non sono soltanto loro, ma anche Eiji Aonuma , storico producer della serie. Quest'ultimo ha infatti ammesso di essere piuttosto nervoso in vista dell'uscita del remake, soprattutto perché non sa quale sarà la reazione del pubblico a questa nuova versione.

Un classico rinnovato

Le informazioni sono state riportate all'AFP durante una conferenza stampa a Parigi. "Sono molto nervoso per l'uscita del remake di Ocarina perché non so come andrà a finire, non riesco a smettere di pensarci". L'originale Ocarina of Time rappresenta un capitolo particolarmente importante anche per la carriera di Aonuma, essendo stato il primo progetto a cui ha lavorato insieme a Shigeru Miyamoto. Realizzarne un remake, quindi, non significa semplicemente riportare in vita un grande classico, ma confrontarsi con un'opera che ha segnato profondamente la storia dei videogiochi e che conserva un valore speciale per milioni di giocatori. Proprio per questo, le aspettative sono inevitabilmente altissime.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time riuscirà a conquistare di nuovo i giocatori?

Ocarina of Time è uno di quei titoli che occupano un posto speciale nei ricordi d'infanzia di moltissimi appassionati e riuscire a ricreare quelle stesse emozioni non sarà affatto semplice. Forse, per Aonuma, la vera sfida non consiste soltanto nel realizzare un buon remake, ma nel riuscire a far risuonare ancora una volta quelle corde emotive che hanno reso l'avventura originale così indimenticabile. Non necessariamente replicando ogni sensazione provata allora, ma trasmettendo qualcosa di altrettanto genuino, capace di conquistare sia i vecchi appassionati sia una nuova generazione di giocatori.

Il remake di Zelda ci regalerà sicuramente momenti di genuina spensieratezza

Un altro aspetto fondamentale sarà quello di non tradire il valore originario dell'opera, preservando quell'essenza che ha permesso a Ocarina of Time di conquistare il cuore di così tanti giocatori. Rinnovare un classico, infatti, non dovrebbe significare stravolgerne l'identità, ma trovare il giusto equilibrio tra innovazione e rispetto per il passato. Un comparto grafico al passo con i tempi e meccaniche aggiornate dovranno quindi accompagnarsi alla conservazione di quell'atmosfera e di quella struttura di gioco che hanno contribuito a renderlo un titolo indimenticabile.