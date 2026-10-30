Crimson Desert è disponibile in prova gratis per un periodo limitato su PS5 e Xbox Series X|S

Il tempismo dell'iniziativa non è affatto casuale: arriva in contemporanea con il debutto di Charting the Unknown, la prima grande espansione del gioco , pubblicata proprio in questi giorni su PC, PS5 e Xbox Series X|S, introducendo nuove avventure, location da esplorare, attività e molte altre novità.

Pearl Abyss ha annunciato la disponibilità di una prova gratuita di Crimson Desert Enhanced su PS5 e Xbox Series X|S , offrendo ai giocatori l'opportunità di esplorare il vasto open world fantasy dello studio coreano senza alcun costo.

I dettagli e le regole della versione di prova

La versione di prova permette di accedere al gioco base completo per un massimo di cinque ore, quanto basta per avere un assaggio del mondo di Pywell e farsi un'idea sul titolo prima di decidere se procedere con l'acquisto o meno.

Su PlayStation è riservata agli abbonati a PlayStation Plus Premium, mentre su Xbox è disponibile per tutti i giocatori. Pearl Abyss ha inoltre confermato che i progressi ottenuti durante la prova potranno essere trasferiti nella versione completa, consentendo di proseguire l'avventura esattamente dal punto in cui è stata interrotta. La demo può essere utilizzata una sola volta per account e, una volta raggiunto il limite delle cinque ore, non sarà possibile riattivarla. La disponibilità della prova terminerà il 7 gennaio 2027 su Xbox e il 29 ottobre 2027 su PlayStation.

Per chi non conoscesse ancora il progetto di Pearl Abyss, Crimson Desert è un action GDR open world ambientato nel continente di Pywel. Il titolo combina esplorazione libera, missioni narrative, combattimenti spettacolari e una notevole varietà di attività secondarie, permettendo ai giocatori di affrontare l'avventura con grande libertà. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Crimson Desert.

Come accennato, la prova gratuita arriva in concomitanza con il lancio di Charting the Unknown, la prima grande espansione a pagamento. Il contenuto aggiuntivo amplia in maniera significativa l'esperienza originale introducendo nuove linee narrative dedicate ai protagonisti Kliff, Oongka e Damiane, insieme a una vasta area marittima tutta da esplorare. I giocatori possono costruire e personalizzare imbarcazioni, salpare verso isole inedite e immergersi nelle profondità dell'oceano alla ricerca di tesori nascosti, antiche rovine e segreti disseminati nelle acque di Pywel.

Inoltre, l'espansione introduce nuove attività come la gestione avanzata delle abitazioni, la possibilità di stringere relazioni con alcuni personaggi fino ad arrivare al matrimonio e ulteriori opzioni legate all'amministrazione di castelli e attività commerciali.