Crimson Desert, è disponibile il DLC Charting the Unknown insieme all'aggiornamento 2.04.00

Pearl Abyss ha annunciato la disponibilità di Charting the Unknown , il nuovo DLC di Crimson Desert , accompagnato dall' aggiornamento 2.04.00 . L'espansione introduce nuove missioni, isole da esplorare, attività legate alla navigazione e diverse funzionalità che ampliano le possibilità offerte dal mondo di Pywel. L'aggiornamento comprende inoltre modifiche ai sistemi abitativi, nuove attività gestionali, equipaggiamenti inediti e nuovi combattimenti.

Le navi possono essere costruite attraverso una missione di spedizione oppure acquistate dagli ammiragli presenti in diverse zone di Pywel. È inoltre possibile personalizzarle con componenti specifici e impiegarle nel commercio marittimo, grazie all'introduzione di nuove merci. L'espansione aggiunge anche cavalcature subacquee, isole nascoste e mappe del tesoro da utilizzare per individuare ricompense disseminate nel mondo di gioco.

Una parte importante dell'espansione riguarda l'esplorazione oceanica . I giocatori possono salpare verso isole precedentemente inesplorate, immergersi alla ricerca di tesori e rovine sommerse e affrontare nuove missioni legate al mare. Per supportare queste attività sono stati introdotti un indicatore del respiro, miglioramenti alla capacità respiratoria e alimenti capaci di ripristinarla temporaneamente. Anche l'equipaggiamento dell'A.T.A.G. può essere adattato all'utilizzo sott'acqua.

Tra le aggiunte principali figurano tre missioni personali dedicate ai protagonisti Kliff, Oongka e Damiane . Per accedervi è necessario completare la missione principale "Fine del viaggio": una volta soddisfatto questo requisito, le nuove attività saranno disponibili nel menu "Diario". Le storie coinvolgono situazioni differenti, che spaziano da conflitti politici a misteri legati al deserto e alle profondità marine.

Un grosso aggiornamento

Anche la gestione delle proprietà e le interazioni con i personaggi non giocanti ricevono diverse novità. Il sistema abitativo permette di progettare e costruire liberamente la propria casa. Sono state introdotte nuove residenze e due castelli decorabili, mentre alcune roccaforti liberate possono essere prese in affitto per gestire attività come ristoranti, segherie, fucine e sartorie. Le strutture continuano a funzionare anche quando il giocatore si trova altrove.

Le relazioni con gli abitanti di Pywel diventano più articolate grazie a un ulteriore livello di Fiducia, che può portare al matrimonio con determinati personaggi. Dopo le nozze, il coniuge può seguire il protagonista durante i viaggi, trasferirsi in una residenza e occasionalmente fare regali. Sono stati aggiunti anche i festival, durante i quali è possibile rafforzare più rapidamente i rapporti e reclutare alcuni visitatori come membri onorari dei Mantogrigio.

Sul fronte dei combattimenti, l'aggiornamento introduce il "Giardino delle Prove", una modalità composta da dieci gruppi di sfide, affrontabili da soli o con un compagno. È possibile schierare Kliff, Oongka e Damiane, scegliendo l'ordine di ingresso in battaglia. Il completamento delle prove permette di potenziare abilità già apprese, mentre nuovi boss ed equipaggiamenti ampliano le possibilità di preparazione agli scontri.

La patch 2.04.00 interviene infine su interfaccia, mappa, prestazioni e localizzazione. Tra le modifiche tecniche figura la possibilità di selezionare separatamente le tecnologie di upscaling e Frame Generation, consentendo, per esempio, di combinare DLSS e FSR. Sono inoltre stati corretti diversi problemi relativi alle missioni, alle animazioni, alla telecamera e alla gestione degli oggetti. Un ulteriore hotfix risolve alcuni malfunzionamenti delle abilità e della navigazione.

Pearl Abyss invita i giocatori ad aggiornare il gioco all'ultima versione prima di avviare l'avventura. Va inoltre considerato che i salvataggi creati con il DLC installato non possono essere caricati tramite Cross-save nelle versioni del gioco prive dell'espansione.