Chronicles: Medieval rischia la chiusura: Raw Power Games ha finito i soldi

"Senza di essi non possiamo continuare a sviluppare Chronicles: Medieval e, in questo momento, lo studio rischia concretamente di chiudere", spiega il team nel messaggio. Una situazione particolarmente difficile perché arriva quando il progetto sembra avvicinarsi a un traguardo importante: l'accesso anticipato , che avrebbe consentito ai giocatori di provare il gioco e contribuire alla sua evoluzione.

Il futuro di Chronicles: Medieval è in bilico. Raw Power Games ha pubblicato un messaggio rivolto alla propria community per spiegare le difficoltà economiche che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza dello studio e la possibilità di portare avanti lo sviluppo del gioco. Secondo quanto dichiarato dal team, a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà, i finanziamenti necessari per continuare il progetto non sono più disponibili .

Situazione critica

Il team sottolinea quanto sia doloroso trovarsi in questa situazione proprio adesso, dopo anni di lavoro dedicati alla costruzione del mondo di gioco. Gli sviluppatori raccontano di aver finalmente iniziato a vedere il progetto prendere forma e di essere stati felici di poter condividere i progressi con il pubblico. Il messaggio rivolge inoltre un pensiero alle persone che lavorano allo sviluppo, sia nella sede di Copenaghen sia da remoto, sottolineando l'impegno profuso nel progetto, che promette davvero bene, stando a quanto abbiamo avuto modo di vedere.

"Sono loro a sopportare il peso maggiore in questo momento e non potremmo essere più orgogliosi di loro", scrive Raw Power Games, riconoscendo il lavoro svolto dalla squadra durante lo sviluppo.

Una parte importante del comunicato è dedicata anche alla community, che ha seguito il progetto sin dalle prime fasi. Gli sviluppatori ringraziano chi ha inserito il gioco nella propria lista dei desideri, lo ha condiviso e ha partecipato alle discussioni, comprese quelle riguardanti l'accuratezza storica dell'ambientazione medievale.

Il sostegno dei giocatori rappresenta un elemento importante per uno studio indipendente che sta cercando di trovare una via d'uscita dalla crisi. Per questo motivo, il team invita chi desidera contribuire a mantenere vivo il progetto a continuare a seguire Chronicles: Medieval e a parlarne, sottolineando che l'interesse del pubblico potrebbe rivelarsi importante in questa fase.

Al momento, tuttavia, non esiste una soluzione definitiva. Raw Power Games afferma di essere impegnata in discussioni con tutte le realtà che potrebbero aiutarla a individuare una strada percorribile. Lo studio non promette un lieto fine, ma assicura che continuerà a lavorare con tutte le proprie forze per cercare di salvare il progetto.

"Non sappiamo ancora come andrà a finire. Ma, nello spirito del nostro gioco, non ci arrenderemo senza combattere!", dichiara il team. Gli sviluppatori promettono inoltre di comunicare direttamente alla community qualsiasi novità significativa, positiva o negativa che sia, senza nascondere le difficoltà incontrate.