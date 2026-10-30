Android, il nuovo hub Famiglia dei Google Pixel è più simile a quello di iPhone

Google potrebbe rendere più semplice la gestione dei gruppi Famiglia su Android, introducendo una sezione dedicata direttamente nelle impostazioni di sistema. La novità è stata individuata da alcuni possessori di Pixel 11 e segnalata ad Android Authority, che ha raccolto le informazioni attraverso il proprio collaboratore AssembleDebug. Al momento non è chiaro se si tratti di una funzione in fase di test o di una distribuzione più ampia.

Attualmente, Android permette di creare gruppi familiari per condividere contenuti acquistati, applicazioni e abbonamenti a servizi come Google One e YouTube Premium. Gli strumenti disponibili consentono anche ai genitori di gestire le applicazioni utilizzate dai figli e limitare i contenuti a cui possono accedere. Rispetto a iOS, però, la gestione è meno immediata: mentre Apple raccoglie le relative impostazioni direttamente nella sezione Famiglia di iOS, su Android è necessario ricorrere all'app Family Link o alle opzioni presenti nel Play Store.