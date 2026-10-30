Android, il nuovo hub Famiglia dei Google Pixel è più simile a quello di iPhone

Google potrebbe rendere più semplice la gestione dei gruppi Famiglia su Android, introducendo una sezione dedicata direttamente nelle impostazioni di sistema. La novità è stata individuata da alcuni possessori di Pixel 11 e segnalata ad Android Authority, che ha raccolto le informazioni attraverso il proprio collaboratore AssembleDebug. Al momento non è chiaro se si tratti di una funzione in fase di test o di una distribuzione più ampia.
Attualmente, Android permette di creare gruppi familiari per condividere contenuti acquistati, applicazioni e abbonamenti a servizi come Google One e YouTube Premium. Gli strumenti disponibili consentono anche ai genitori di gestire le applicazioni utilizzate dai figli e limitare i contenuti a cui possono accedere. Rispetto a iOS, però, la gestione è meno immediata: mentre Apple raccoglie le relative impostazioni direttamente nella sezione Famiglia di iOS, su Android è necessario ricorrere all'app Family Link o alle opzioni presenti nel Play Store.
La nuova condivisione famigliare
La nuova sezione individuata sui Pixel 11 potrebbe ridurre questi passaggi. La voce Famiglia compare nella parte alta dell'app Impostazioni e apre una schermata dedicata, nella quale sono elencati i componenti del gruppo e le informazioni sui servizi condivisi. Tra questi figurano lo spazio di archiviazione di Google One, gli abbonamenti a YouTube Premium e quelli legati a Google AI.
La schermata mostra anche gli appuntamenti del Calendario che coinvolgono più membri della famiglia. Un'altra funzione permette di visualizzare la posizione dei familiari, mentre il gestore del gruppo può ricevere suggerimenti e raccomandazioni sulle funzionalità disponibili.
Non è ancora possibile stabilire quando la novità arriverà sugli altri dispositivi. Le segnalazioni riguardano per ora soltanto Pixel 11 e non chiariscono se Google stia conducendo un test limitato a pochi utenti oppure preparando una distribuzione più estesa. Non è escluso che la funzione possa raggiungere anche le generazioni precedenti di Pixel, ma resta da capire se sarà disponibile su tutti gli smartphone Android.
Android Authority ha dichiarato di aver contattato Google per ottenere chiarimenti sul funzionamento e sulla distribuzione della nuova sezione. Ulteriori dettagli dipenderanno dalla risposta dell'azienda.