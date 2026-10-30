L'aggiornamento "next gen" di Metro Redux è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S

Come era stato annunciato all'inizio del mese, 4A Games ha pubblicato l'aggiornamento "next gen" di Metro Redux, sebbene la definizione sia a questo punto piuttosto fuorviante, visto che si tratta dell'update con le versioni native per PS5 e Xbox Series X|S, disponibile da oggi.

L'aggiornamento è gratuito per tutti coloro che possiedono Metro 2033 Redux e Metro: Last Light Redux, introducendo le versioni sviluppate specificamente per PS5 e Xbox Series X|S dei titoli in questione con miglioramenti grafici e di performance.

Si tratta di un update in grado di modificare in maniera piuttosto evidente la resa grafica dei due giochi su console, nonostante sia a tutti gli effetti un aggiornamento sul codice originale.