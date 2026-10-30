L'aggiornamento "next gen" di Metro Redux è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S

Come era stato annunciato all'inizio del mese, 4A Games ha pubblicato l'aggiornamento "next gen" di Metro Redux, sebbene la definizione sia a questo punto piuttosto fuorviante, visto che si tratta dell'update con le versioni native per PS5 e Xbox Series X|S, disponibile da oggi.
L'aggiornamento è gratuito per tutti coloro che possiedono Metro 2033 Redux e Metro: Last Light Redux, introducendo le versioni sviluppate specificamente per PS5 e Xbox Series X|S dei titoli in questione con miglioramenti grafici e di performance.
Si tratta di un update in grado di modificare in maniera piuttosto evidente la resa grafica dei due giochi su console, nonostante sia a tutti gli effetti un aggiornamento sul codice originale.
Le novità introdotte con l'update
L'update next-gen di Metro Redux introduce dunque un aumento di risoluzione e un miglioramento delle performance per Metro 2033 Redux e Metro: Last Light Redux, sfruttando in maniera più profonda le potenzialità delle console di attuale generazione.
Inoltre, sulle piattaforme Microsoft i giochi sfruttano ora il supporto per Xbox Play Anywhere, cosa che consente anche di utilizzare i giochi su Xbox ROG Ally, PC e console con un singolo acquisto sulla piattaforma Microsoft.
L'aggiornamento gratuito porta la risoluzione a 4K o 4K in upscale, a seconda della scelta effettuata sul frame-rate. Le opzioni prevedono infatti il 4K a 60 fps o 4K in upscale a 120 fps, con applicazione del 4A TSR Upscaling e Antialiasing.
Vengono inoltre introdotte texture più dettagliate, un sistema di illuminazione migliorato e un incremento di effetti e dettagli, effettuando dunque una vera e propria modernizzazione dei giochi in vista dell'arrivo di Metro 2039, la cui data di uscita è fissata per il 4 febbraio 2027.