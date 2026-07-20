Metro: Last Light Redux crolla a 2 euro su Instant Gaming per PC: esperienza post-apocalittica da non perdere

Chi vuole immergersi in uno degli sparatutto in prima persona più atmosferici, drammatici e coinvolgenti di sempre ha oggi l'occasione giusta per farlo: Metro: Last Light Redux si trova a un prezzo che fa quasi impressione rispetto ai 20 euro di listino italiano. Parliamo di 1,69€ IVA esclusa, che con il 22% di tasse aggiunto diventano appena 2,06€ al momento del pagamento. Facendo due conti si parla di uno sconto del 92% sul catalogo, con un risparmio reale dell'89,70% considerando il prezzo finale tassato. Per assicurarsi la chiave digitale basta cliccare sul box qui sopra o seguire il link diretto alla pagina prodotto .

I miglioramenti e i contenuti della versione Redux

Al centro della storia c'è Artyom, un giovane ranger che porta sulle spalle sensi di colpa non da poco e che si ritrova, suo malgrado, a essere l'ultima speranza per la sopravvivenza umana nei tunnel della metropolitana di Mosca. In superficie c'è solo devastazione nucleare, e sottoterra le varie fazioni rimaste, divise da ideologie radicali e opposte, continuano a farsi la guerra per il controllo di un'arma capace di cambiare le sorti di tutti, mentre fuori premono i mutanti e resta irrisolto il mistero degli Oscuri. Il gioco riesce a tenere insieme azione frenetica, meccaniche stealth e sopravvivenza pura in modo piuttosto riuscito: bisogna gestire con attenzione le poche risorse disponibili, comprese le munizioni militari che servono anche come moneta di scambio nelle stazioni rifugio, e tenere d'occhio i filtri della maschera antigas ogni volta che ci si avventura sulla superficie tossica.

La versione Redux è la scelta giusta per chi vuole l'esperienza definitiva, sia dal punto di vista visivo che ludico. 4A Games ha ricostruito il gioco da zero sul proprio motore grafico più avanzato, con un sistema di illuminazione notevole, fisica dei tessuti migliorata ed effetti atmosferici che restituiscono davvero quel senso di claustrofobia e realismo tipico della serie. In più, questa edizione include già tutte le espansioni e i contenuti scaricabili usciti all'epoca, quindi ci sono parecchie ore extra di gioco tra modalità e missioni secondarie che approfondiscono ulteriormente questo universo post-apocalittico.