MXGP 26: The Official Game annunciato per PS5, Xbox Series e PC

Il publisher Nacon e il team di sviluppo Artefacts Studio hanno annunciato MXGP 26: The Official Game , il nuovo videogioco con licenza ufficiale del mondiale di motocross . L'uscita del titolo è prevista per il mese di ottobre ed è confermata per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.

Dettagli di gioco

Il gioco permetterà di prendere parte all'intero campionato 2026, includendo i roster e i veicoli ufficiali delle categorie MXGP e MX2. Secondo la descrizione fornita da Nacon, i giocatori potranno gareggiare sui 20 tracciati del calendario stagionale, progettati con l'intento di offrire una simulazione realistica in cui "ogni curva, ogni salto e ogni sezione della pista è stata ricreata con una fedeltà senza precedenti per trasportarvi nel cuore della competizione ufficiale".

Dal punto di vista dello sviluppo tecnologico, il franchise compie il passaggio all'Unreal Engine 5. L'adozione del nuovo motore grafico ha permesso di aggiornare i sistemi di illuminazione, il dettaglio delle texture e le ambientazioni, oltre a garantire animazioni dei piloti più fluide e naturali.

La novità di maggior rilievo è però l'introduzione della deformazione dinamica del terreno. La superficie del tracciato si modificherà in tempo reale al passaggio delle ruote, creando solchi e alterando le traiettorie ideali giro dopo giro. Si tratta di una caratteristica con ricadute dirette sulla fisica di gioco, che metterà alla prova l'abilità dei piloti richiedendo un costante adattamento alle linee di gara in mutamento.

Per quanto riguarda l'offerta ludica, MXGP 26 metterà a disposizione diverse modalità di gioco. Sarà possibile allenarsi nel Compound, cercare il giro perfetto nella Prova a Tempo o affrontare fino a 19 avversari (per una griglia totale di 20 piloti) nella modalità Gara Veloce. L'esperienza in singolo culminerà nella classica modalità Campionato, mentre il comparto multigiocatore online includerà un sistema di classificazione globale per valutare le prestazioni dei giocatori a livello internazionale. L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un primo trailer ufficiale, con sequenze di gameplay.