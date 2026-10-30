Il nuovo trailer di Attack on Titan 3 presenta il gameplay su Nintendo Switch 2 e apre i pre-ordini

Il nuovo trailer è pensato principalmente per mostrare il gioco in esecuzione su Nintendo Switch 2 e offrire una panoramica generale, alternando scene di combattimento con il dispositivo di manovra tridimensionale a sequenze cinematografiche e altre più rilassate con dialoghi tra i personaggi.

Koei Tecmo e Omega Force hanno pubblicato un nuovo trailer di Attack on Titan 3 dedicato alla versione Nintendo Switch 2 , accompagnando il filmato con l' apertura dei preordini per questa versione.

Aperti i preordini in formato fisico e sull'eShop

La vera novità riguarda invece i preordini digitali, che si attiveranno in giornata su Nintendo eShop e Nintendo Store. Sulle altre piattaforme, vale a dire PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, i preordini sono già attivi da diversi mesi.

Oltre all'edizione standard fisica e digitale di Attack on Titan 3 direttamente dall'ecosistema Nintendo, i giocatori possono prenotare anche la Digital Deluxe Edition, che include il gioco base, un artbook digitale, un pacchetto di personalizzazione dei personaggi, un pacchetto di equipaggiamento originale e un set di oggetti iniziali, e la speciale SteelBook Launch Edition (con cover di ICONART), che include uno steelbook da collezione e i bonus digitali "Accessori Wings of Freedom".

Chi effettuerà il preordine digitale riceverà inoltre l'oggetto estetico "Orecchini Ali della Libertà" come bonus esclusivo. Tutti gli utenti che acquisteranno il gioco nelle prime fasi di commercializzazione, sia in formato fisico sia digitale, otterranno invece il "Cappuccio Ali della Libertà" come bonus acquisto anticipato.

Koei Tecmo ha inoltre confermato che i possessori di dati di salvataggio di Attack on Titan 2 e Attack on Titan 2: Final Battle riceveranno contenuti bonus aggiuntivi all'interno del gioco, con ulteriori dettagli verranno comunicati in un secondo momento.

Proprio in giornata abbiamo pubblicato la nostra nuova anteprima di Attack on Titan 3, dove vi raccontiamo come il titolo di Omega Force punta a essere il videogioco basato su L'Attacco dei Giganti più ambizioso di sempre. I giocatori vestiranno i panni di un personaggio originale creato tramite editor, inserito all'interno della trama accanto a protagonisti come Eren, Mikasa, Armin e Levi. Oltre a ricreare le spettacolari battaglie contro i giganti viste nel manga e nell'anime grazie a un sistema di combattimento basato sul movimento tridimensionale, il titolo introdurrà nuove attività legate alla gestione delle squadre, all'esplorazione dell'isola di Paradis e alla conquista di territori esterni alle mura. Tra le principali novità figura inoltre il debutto videoludico dei Nove Giganti, che promettono scontri più elaborati e spettacolari rispetto a quelli visti nei capitoli precedenti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Attack on Titan 3 sarà disponibile dal 10 dicembre 2026 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.