GTA 6 introdurrà un sistema per monitorare il livello della relazione tra Jason e Lucia

Di recente sono emersi diversi dettagli su GTA 6 e continuano ad arrivare nuove informazioni, questa volta sul sistema di coppia e sulla gestione della relazione (che lo vogliate o meno) tra Jason e Lucia. Secondo quanto riportato, la relazione tra i due protagonisti sarà regolata da un sistema di affinità misurato su quattro livelli . Spetterà quindi a voi prendervi cura del vostro partner e coltivare il legame di coppia, aggiungendo un'ulteriore responsabilità a un mondo di gioco che promette già un'enorme quantità di attività e cose da fare.

Un amore su misura

Generalmente l'amore non si può misurare, ma in questo caso sarà possibile farlo eccome. Il recente approfondimento pubblicato da Edge ha infatti svelato alcuni dettagli sulla gestione del rapporto tra i due protagonisti, che sarà regolato da una scala composta da quattro livelli. Sappiamo già che sarà possibile passare liberamente da un personaggio all'altro, ma non è tutto: potrete anche concedervi passeggiate romantiche sulla spiaggia, fare un giro in auto o allenarvi insieme in palestra. Tutte queste attività contribuiranno a rafforzare il legame tra Jason e Lucia, permettendovi di aumentare il livello di affinità fino a raggiungere quello massimo.

Jason e Lucia in GTA 6

La gestione della relazione sarà quindi più approfondita e articolata, anche se non dovrebbe assumere un'importanza eccessiva nel gioco. Le vostre azioni potranno avere alcune conseguenze sul piano narrativo, ma le possibilità dovrebbero essere piuttosto contenute. Non sarà quindi necessario dedicarsi anima e corpo alla vita sentimentale dei protagonisti per godersi appieno l'esperienza.

Leggendo i vostri commenti, abbiamo notato che questa meccanica non convince proprio tutti. Alcuni, in particolare, temono che possa condizionare eccessivamente la libertà d'azione, costringendo i giocatori a interrompere le proprie attività per evitare di compromettere il rapporto. Altri, invece, apprezzano l'idea di una dinamica simile e sperano persino nell'introduzione di elementi più specifici, come la gelosia. Resta quindi da capire quanto sarà possibile personalizzare il rapporto tra Jason e Lucia e, soprattutto, in che modo questo finirà per influenzare l'esperienza di gioco.