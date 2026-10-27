Capcom cresce del 49% nel primo semestre: vendite record per il catalogo, bene Pragmata e Onimusha

Capcom ha chiuso il primo semestre dell'anno fiscale 2026-2027, terminato il 30 settembre 2026, con una crescita significativa di ricavi e profitti . Secondo il rapporto finanziario pubblicato il 27 ottobre, il fatturato consolidato ha raggiunto 120,8 miliardi di yen, in aumento del 49% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile operativo è salito del 54,5%, a 60,8 miliardi di yen, mentre l'utile ordinario è cresciuto del 67,5%, arrivando a 61,2 miliardi. L'utile netto attribuibile agli azionisti ha raggiunto 43,1 miliardi di yen, con un incremento del 56,6%.

La forza delle novità

Il principale motore dei risultati è stato il comparto Digital Contents, che comprende soprattutto la vendita di videogiochi. Il segmento ha generato ricavi per 85,1 miliardi di yen, in crescita del 70,8%, e un utile operativo di 52,3 miliardi, superiore del 66,7% a quello dello stesso semestre del 2025. Nel periodo Capcom ha venduto complessivamente 36,86 milioni di copie, contro i 23,85 milioni dell'anno precedente, raggiungendo un record semestrale sia per le vendite complessive sia per quelle del catalogo.

Pragmata è una nuova proprietà intellettuale di grande successo

Tra le nuove uscite, PRAGMATA, pubblicato il 17 aprile, ha superato 2,7 milioni di copie vendute. Anche Onimusha: Way of the Sword, arrivato il 4 settembre e primo nuovo capitolo della serie da oltre vent'anni, ha oltrepassato 1,7 milioni di copie. Il gioco ha inoltre ottenuto due riconoscimenti ai Gamescom Awards 2026. Entrambi i titoli hanno registrato un Metascore di 85 su Metacritic nella versione PS5, secondo i dati riportati da Capcom al 27 ottobre.