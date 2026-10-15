Street Fighter, la recensione del film live action con Ryu, Ken e Chun-Li

Quello tra cinema e videogiochi è stato spesso un dialogo zeppo di incomprensioni ed equivoci, non staremo qui a negarlo. L'adattamento pedissequo non sempre si è rivelato la scelta più azzeccata per restituire al pubblico quello spirito che aveva amato nei propri titoli del cuore; mentre prendere le distanze per raccontare qualcosa di inedito - seppur appartenente allo stesso immaginario di riferimento - ha spesso finito per far storcere più di qualche naso.

Il Resident Evil di Zach Cregger sembra aver aperto una nuova breccia in questo muro di apparente incompatibilità e, a un mese esatto dalla sua uscita, Capcom assesta un secondo colpo portando sul grande schermo la trasposizione di un altro marchio leggendario, quello Street Fighter che nelle sue versioni live action finora ha raccolto (e dispensato) più delusioni che soddisfazioni in sala.

Stavolta è toccato a Legendary Pictures e al regista Kitao Sakurai provare a rendere giustizia cinematografica a uno dei franchise più prestigiosi della storia videoludica, attraverso una pellicola che si propone come un reboot intenzionato a fare la gioia dei fan a qualsiasi costo. L'Hadoken era carico al massimo, dunque, ma avrà centrato il bersaglio?