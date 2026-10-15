GeForce NOW introduce NVIDIA DLSS 4.5 e 10 nuovi giochi: ecco tutte le novità della settimana

Le nuove opzioni sono disponibili per gli abbonati Ultimate , che possono accedere all'intera suite DLSS 4.5. Tra le funzionalità figurano Dynamic Multi Frame Generation, per aumentare la fluidità dei movimenti, Super Resolution, per migliorare la nitidezza delle immagini, e Ray Reconstruction di seconda generazione, pensata per ottimizzare la resa del ray tracing.

GeForce NOW amplia le possibilità di personalizzazione del cloud gaming con l'arrivo delle impostazioni NVIDIA DLSS 4.5 , annunciate alla Gamescom. L'aggiornamento permette agli abbonati di intervenire sul compromesso tra qualità visiva e prestazioni nei giochi compatibili, sfruttando le tecnologie NVIDIA senza dover disporre di un PC dotato di hardware recente.

DLSS 4.5 e maggiore fluidità nel cloud

Nei titoli compatibili, GeForce NOW combina la generazione dei frame con NVIDIA Reflex e Cloud G-Sync, all'interno di una pipeline di streaming ottimizzata. L'obiettivo è offrire un'esperienza più fluida e reattiva anche attraverso il cloud, riducendo la necessità di affidarsi alle capacità del computer utilizzato per giocare.

I nuovi controlli per DLSS 4.5

Le impostazioni personalizzabili sono disponibili in centinaia di giochi supportati, mentre le ottimizzazioni aggiuntive per la fluidità riguardano titoli selezionati. Tra quelli citati da NVIDIA figurano Cyberpunk 2077, Crimson Desert, Diablo IV e Battlefield 6.

Il GFN Thursday di questa settimana amplia anche il catalogo della piattaforma con dieci titoli, tra nuove uscite su Steam e giochi disponibili attraverso altri negozi digitali. Tra le novità spiccano Warhammer 40.000: Boltgun 2 ed Enshrouded, che si prepara a lasciare l'accesso anticipato con la versione 1.0.

Enshrouded introduce un nuovo bioma e un sistema di combattimento ampliato, mentre Warhammer 40.000: Boltgun 2 propone una campagna ramificata e nuove possibilità per affrontare i nemici. Entrambi saranno disponibili in streaming al lancio sui dispositivi supportati. Ecco l'elenco completo dei nuovi giochi disponibili:

Deep Dish Dungeon (Steam, 13 ottobre)

Planet Zoo 2 (Steam, 13 ottobre)

Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition (Steam, 13 ottobre)

Valor Mortis (Steam, 13 ottobre)

Among the Trolls (Steam, 14 ottobre)

over the hill (Steam, 14 ottobre)

Warhammer 40.000: Boltgun 2 (Steam, 14 ottobre)

Beyond These Stars (Steam e Xbox, 15 ottobre), disponibile anche su Game Pass

Tenebris Somnia (Steam, 16 ottobre)

The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered (Xbox), disponibile tramite Microsoft Store

Con le nuove opzioni DLSS 4.5 e l'ampliamento del catalogo, NVIDIA continua a puntare sulla combinazione tra prestazioni, qualità grafica e accessibilità del cloud gaming. Per gli abbonati Ultimate, la possibilità di intervenire direttamente sulle impostazioni supportate aggiunge un ulteriore livello di controllo sull'esperienza di gioco. Voi che ne pensate? Sfrutterete questa possibilità? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.