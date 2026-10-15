GTA 6 torna a mostrarsi con lo spettacolare trailer di lancio ufficiale

A quasi un mese di distanza dalla data di uscita fissata per il 19 novembre arriva il trailer di lancio ufficiale di GTA 6, pubblicato proprio in questi minuti da Rockstar Games, totalmente a sorpresa. Nel video vediamo un nuovo montaggio di scene di gameplay e panoramiche sulla gigantesca area di gioco di Vice City e dintorni, che caratterizzerà il nuovo capitolo con un ritorno nella storica città della serie e la sua rappresentazione fittizia (ma decisamente realistica) di Miami e della sua contea in Florida. In particolare, il trailer di lancio è accompagnato dal brano musicale che farà parte della colonna sonora originale di Grand Theft Auto VI, firmata dal duo Justice, specializzato in musica elettronica e che sarà un elemento importante dei materiali promozionali sul gioco.

Jason, Lucia e i Justice protagonisti del trailer Il trailer mostra alcuni elementi della storia, con alcuni accenni alle vicende che vedranno protagonisti Jason e Lucia e un veloce ripasso di molti elementi che si sono già intravisti in precedenza tra situazioni di gioco, ambientazioni e momenti narrativi. Per quanto riguarda la musica che fa da sfondo al trailer, si tratta del brano "Flower in a Hurricane" dei Justice, con la partecipazione di Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard. La traccia musicale è inclusa anche in "Grand Theft Auto VI: The Album", la colonna sonora ufficiale attualmente disponibile per il pre-salvataggio su tutte le principali piattaforme di streaming musicale e in pre-ordine su vinile o CD.