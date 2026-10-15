GTA 6 torna a mostrarsi con lo spettacolare trailer di lancio ufficiale

A quasi un mese di distanza dalla data di uscita fissata per il 19 novembre arriva il trailer di lancio ufficiale di GTA 6, pubblicato proprio in questi minuti da Rockstar Games, totalmente a sorpresa.
Nel video vediamo un nuovo montaggio di scene di gameplay e panoramiche sulla gigantesca area di gioco di Vice City e dintorni, che caratterizzerà il nuovo capitolo con un ritorno nella storica città della serie e la sua rappresentazione fittizia (ma decisamente realistica) di Miami e della sua contea in Florida.
In particolare, il trailer di lancio è accompagnato dal brano musicale che farà parte della colonna sonora originale di Grand Theft Auto VI, firmata dal duo Justice, specializzato in musica elettronica e che sarà un elemento importante dei materiali promozionali sul gioco.
Jason, Lucia e i Justice protagonisti del trailer
Il trailer mostra alcuni elementi della storia, con alcuni accenni alle vicende che vedranno protagonisti Jason e Lucia e un veloce ripasso di molti elementi che si sono già intravisti in precedenza tra situazioni di gioco, ambientazioni e momenti narrativi.
Per quanto riguarda la musica che fa da sfondo al trailer, si tratta del brano "Flower in a Hurricane" dei Justice, con la partecipazione di Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard.
La traccia musicale è inclusa anche in "Grand Theft Auto VI: The Album", la colonna sonora ufficiale attualmente disponibile per il pre-salvataggio su tutte le principali piattaforme di streaming musicale e in pre-ordine su vinile o CD.
Un video ufficiale dopo la scabrosa vicenda dei leak
"Jason e Lucia hanno sempre saputo che le carte erano truccate a loro sfavore. Ma quando un colpo facile va a monte, si ritrovano nel lato più oscuro del luogo più soleggiato d'America, nel bel mezzo di una cospirazione criminale che si estende in tutto lo Stato di Leonida - costretti a fare affidamento l'uno sull'altra più che mai se vogliono uscirne vivi", si legge nella descrizione ufficiale del gioco da parte di Rockstar Games.
Il nuovo trailer arriva dopo una lunga serie di leak che hanno colpito nuovamente Rockstar Games, in una vicenda piuttosto scabrosa che ha visto questi misterioso "Cyberleek" arrivare a minacciare la pubblicazione di una versione completa del gioco su internet e addirittura lanciare una propria criptovaluta, salvo poi chiudere il sito e rinunciare ai propri intenti più spinti. Anche questa faccenda non fa che ribadire l'enorme importanza di GTA 6 non solo nel panorama videoludico ma nell'intero panorama della cultura popolare, considerando che il lancio - fissato per il 19 novembre - rappresenta un evento di dimensioni davvero colossali.
L'uscita al momento è prevista solo su PS5 e Xbox Series X|S, ma la versione PC potrebbe avere un periodo di uscita piuttosto vicino, secondo recenti indizi.