Spunta un possibile periodo di uscita di GTA 6 su PC, ed è anche piuttosto vicino

Considerando che GTA 6 arriverà su console il 19 novembre, se questa finestra dovesse rivelarsi corretta il gioco godrebbe di un'esclusività console relativamente breve: da due a cinque mesi di attesa , un intervallo decisamente ridotto rispetto agli standard storici di Rockstar. Basti pensare a GTA 5 , uscito su console nel settembre 2013 e approdato su PC un anno e sette mesi dopo, nell'aprile 2015, oppure a Red Dead Redemption 2 , arrivato su computer un anno dopo le versioni PS4 e Xbox One.

A poco più di un mese dal debutto di GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S, è emerso un nuovo report che punta i riflettori sulla versione PC , che potrebbe non farsi attendere troppo. Infatti, secondo quanto riportato da GamesBeat, il gioco potrebbe approdare su questa piattaforma nel primo trimestre del 2027 , dunque tra gennaio e marzo del prossimo anno. L'informazione sarebbe stata confermata da quattro fonti interne a conoscenza dei piani di Rockstar Games, tutte rimaste anonime per evitare ripercussioni professionali.

Lancio su PC ravvicinato in vista di GTA 6 Online?

Nonostante Rockstar Games non abbia mai menzionato direttamente la versione PC, Strauss Zelnick, CEO di Take‑Two, aveva già lasciato intendere che una conversione fosse nei piani. Tuttavia, pur riconoscendo l'importanza crescente del mercato PC, aveva ribadito che l'obiettivo non è un lancio simultaneo, bensì quello di "servire prima e meglio il consumatore principale", ovvero i giocatori console.

Al di là delle indiscrezioni, un lancio PC relativamente vicino potrebbe essere sensato anche dal punto di vista commerciale. Una parte significativa dei profitti generati da GTA 5 deriva infatti da GTA Online, e Rockstar potrebbe voler garantire una base solida e molto ampia di giocatori su tutte le piattaforme prima del debutto della nuova incarnazione della componente multiplayer della serie. A tal proposito, secondo il CEO di Twitch, Dan Clancy, il nuovo GTA Online sarebbe previsto proprio per il 2027, con un "grande picco" di attività atteso l'anno successivo al lancio del gioco principale.

Come sempre, finché Rockstar Games non confermerà ufficialmente la finestra di lancio, è bene prendere queste informazioni con le pinze. A questo proposito, GamesBeat afferma che la compagnia non ha risposto alla richiesta di un commento ufficiale sul report da parte della testata. Non resta che attendere eventuali aggiornamenti sulla vicenda.