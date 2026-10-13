Il Google Pixel 11 Pro è in offerta su Amazon: acquistalo al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del Google Pixel 11 Pro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un prezzo totale e finale d 1.107,90€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo (anche a rate) direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui in basso: Il Google Pixel 11 Pro è uno smartphone di fascia alta. Il dispositivo integra uno schermo Super Actua con tecnologia LTPO OLED da 6,34 pollici, caratterizzato da una risoluzione di 1.280 x 2.856 pixel. Il refresh rate adattivo varia da 1 a 120 Hz, regolando la frequenza di aggiornamento in base ai contenuti visualizzati, mentre la luminosità di picco raggiunge i 3.600 nit