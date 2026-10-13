Il Google Pixel 11 Pro è in offerta su Amazon: acquistalo al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del Google Pixel 11 Pro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 17% per un prezzo totale e finale d 1.107,90€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo (anche a rate) direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui in basso: Il Google Pixel 11 Pro è uno smartphone di fascia alta. Il dispositivo integra uno schermo Super Actua con tecnologia LTPO OLED da 6,34 pollici, caratterizzato da una risoluzione di 1.280 x 2.856 pixel. Il refresh rate adattivo varia da 1 a 120 Hz, regolando la frequenza di aggiornamento in base ai contenuti visualizzati, mentre la luminosità di picco raggiunge i 3.600 nit
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Per quanto riguarda le prestazioni, Google ha scelto il processore Tensor G6, progettato per gestire le diverse attività quotidiane e supportare le funzionalità software dello smartphone.
Il comparto fotografico comprende quattro sensori complessivi. Sul retro trova spazio una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP, una configurazione pensata per adattarsi a differenti scenari di scatto, dai paesaggi ai soggetti più distanti.
La fotocamera anteriore da 42 MP, dotata di autofocus, completa la dotazione dedicata a selfie e videochiamate. La batteria da 4.850 mAh supporta la ricarica rapida cablata a 30 W e quella wireless a 25 W