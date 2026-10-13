L'edizione scatolata di GTA 6 non avrà il disco, ma potrebbe avere un extra fisico interessante

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Negli Stati Uniti, i punti vendita della nota catena GameStop hanno infatti iniziato a informare ufficialmente la clientela - sia a voce tramite il personale di cassa, sia attraverso apposita segnaletica promozionale in negozio - sui contenuti dell'edizione scatolata : oltre ai consueti bonus dedicati ai preordini, la versione fisica conterrà la mappa cartacea di Leonida.

Una tradizione che dura da quasi trent'anni

L'usanza di allegare mappe dettagliate del mondo di gioco è un elemento che contraddistingue la serie sin dalle origini. Nel corso degli anni, persino le produzioni destinate al mercato portatile su PSP - come Grand Theft Auto: Liberty City Stories e Grand Theft Auto: Vice City Stories - sono giunte sugli scaffali complete di mappe pieghevoli ricche di punti d'interesse e riferimenti all'ambientazione.

La conferma che anche la vasta regione di Leonida potrà essere consultata su carta preserva una consuetudine fondamentale per i fan di lunga data, garantendo quell'esperienza tattile che da sempre accompagna il lancio di ogni capitolo principale della saga.

Il problema è che alcuni negozi hanno esaurito le copie fisiche a poco più di un mese dall'uscita, quindi per alcuni giocatori potrebbe già essere troppo tardi per ottenere questo extra interessante.