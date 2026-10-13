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L'edizione scatolata di GTA 6 non avrà il disco, ma potrebbe avere un extra fisico interessante

GameStop USA conferma ai clienti che, nonostante l'assenza del supporto ottico nella confezione, la tradizione inaugurata dal primo capitolo su PlayStation continuerà anche per l'atteso kolossal di Rockstar Games.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/10/2026
Lucia e Jason di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Fin dall'esordio del franchise sulla prima PlayStation, la presenza di una mappa cartacea pieghevole all'interno della confezione ha rappresentato un autentico marchio di fabbrica per ogni capitolo di Grand Theft Auto.

Con la conferma che l'edizione fisica di Grand Theft Auto 6 sarà priva di disco, tra gli appassionati serpeggiava il timore che questa storica consuetudine potesse essere definitivamente abbandonata. A quanto pare, però, Rockstar Games non intende tradire le aspettative dei collezionisti.

La comunicazione di GameStop e la mappa dello stato di Leonida

Negli Stati Uniti, i punti vendita della nota catena GameStop hanno infatti iniziato a informare ufficialmente la clientela - sia a voce tramite il personale di cassa, sia attraverso apposita segnaletica promozionale in negozio - sui contenuti dell'edizione scatolata: oltre ai consueti bonus dedicati ai preordini, la versione fisica conterrà la mappa cartacea di Leonida.

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Trattandosi di una confezione priva di supporto ottico, l'inclusione della cartina geografica rappresenta una gradita attenzione nei confronti della community, offrendo un valore tangibile a chi sceglie comunque l'acquisto in negozio rispetto al formato puramente digitale.

Una tradizione che dura da quasi trent'anni

L'usanza di allegare mappe dettagliate del mondo di gioco è un elemento che contraddistingue la serie sin dalle origini. Nel corso degli anni, persino le produzioni destinate al mercato portatile su PSP - come Grand Theft Auto: Liberty City Stories e Grand Theft Auto: Vice City Stories - sono giunte sugli scaffali complete di mappe pieghevoli ricche di punti d'interesse e riferimenti all'ambientazione.

Jason di GTA 6 è un ex militare diventato criminale, ma per Rockstar non ci sono messaggi politici nascosti Jason di GTA 6 è un ex militare diventato criminale, ma per Rockstar non ci sono messaggi politici nascosti

La conferma che anche la vasta regione di Leonida potrà essere consultata su carta preserva una consuetudine fondamentale per i fan di lunga data, garantendo quell'esperienza tattile che da sempre accompagna il lancio di ogni capitolo principale della saga.

Il problema è che alcuni negozi hanno esaurito le copie fisiche a poco più di un mese dall'uscita, quindi per alcuni giocatori potrebbe già essere troppo tardi per ottenere questo extra interessante.

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