Warhammer 40.000: Dawn of War 4 mostra gli Space Marine in azione nel nuovo video

Dopo aver visto gli Adeptus Mechanicus e i Necron , andiamo dunque a dare un'occhiata alla mitica fanteria dello spazio super-corazzata con questo nuovo video.

KING Art Games sta dimostrando una notevole aderenza ai principi e alla lore del franchise con il nuovo strategico in tempo reale in sviluppo, e questo nuovo video che illustra il comportamento e le tattiche di battaglia degli Space Marine non fa che confermarlo, mostrando come ogni unità della fazione sia stata profondamente studiata in linea con il contesto.

Gran parte del fascino di Warhammer 40.000 deriva dagli Space Marine , almeno nella visione classica del mondo fantascientifico creato da Games Workshop, e la centralità di queste figure risulta chiara nell'immaginario dello strategico: vediamo dunque come è stata realizzata questa fazione all'interno del nuovo Warhammer 40.000: Dawn of War 4 .

Tutte le unità e i veicoli della fazione Space Marine

Il trailer del gameplay riportato qui sotto, a dire il vero, dimostra come i super-soldati umani geneticamente modificati per il campo di battaglia siano qualcosa di più di semplice carne da cannone, visto che possono contare su tattiche e organizzazioni notevoli.

La varietà di unità e notevole, tra fanteria standard e unità d'élite, in grado di fornire numerose possibilità di attacco e accerchiamento del nemico utilizzando anche veicoli specifici.

Le squadre di Intercessor sono la prima linea di attacco, e possono essere applicate a diverse situazioni anche con equipaggiamenti differenti, come gli assaltatori che eccellono negli scontri a corto raggio e possono anche essere potenziati con i Jump Pack per attaccare dall'alto.

Infiltrator ed Eliminator sono fazioni che anticipano l'arrivo del grosso delle truppe, un'avanguardia in grado di creare già il caos nelle linee nemiche, adatti a preparare il campo per l'arrivo della fanteria pesante.

Gli Outrider, a bordo di grosse moto corazzate, possono coprire ampi spazi sulla mappa e spostarsi velocemente ma continuando comunque a combattere, modificando in questo modo la mobilità dell'esercito in maniera importante, mentre le minacce più grosse possono essere affrontate dai Bladeguard, dagli Eradicator e infine dalle Terminator Squad.

A tutte queste unità specializzate vanno poi aggiunti i numerosi veicoli corazzati che possono essere impiegati sul campo di battaglia, dando origine a scontri su vasta scala in grado di originare una grande quantità di situazioni diverse.

Warhammer 40.000: Dawn of War 4 è stato recentemente rinviato e ha ora una nuova data di uscita fissata per il 3 dicembre su PC.