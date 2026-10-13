Nintendo non gradì lo sketch di Elon Musk nei panni di Wario a Saturday Night Live: parlano due ex PR

Kit Ellis e Krysta Yang svelano i retroscena sull'accoglienza interna della discussa parodia del 2021, tra battute spinte e l'imbarazzo per l'immagine family-friendly della compagnia.

La rigida tutela delle proprie proprietà intellettuali da parte di Nintendo è un elemento storico e ben noto dell'azienda, specialmente quando si tratta di preservare l'immagine per famiglie dei suoi personaggi più iconici. Non stupisce, quindi, apprendere che lo sketch del celebre programma televisivo Saturday Night Live (SNL) andato in onda nel 2021, nel quale Elon Musk vestiva i panni di Wario, sia stato accolto con estrema freddezza e disappunto all'interno dei quartieri generali della compagnia. A svelare i retroscena dietro le quinte sono stati Kit Ellis e Krysta Yang, due storici ex responsabili delle pubbliche relazioni di Nintendo, durante una recente puntata del loro consueto format su YouTube.

Il confronto con il recente sketch su Zelda e GTA 6 I due ex dipendenti sono tornati sull'argomento commentando una più recente parodia del Saturday Night Live, nella quale Link (protagonista di The Legend of Zelda) e Jason Duvall (protagonista di Grand Theft Auto 6) si affrontavano in un dibattito su chi avesse il gioco migliore. Sebbene quel filmato prendesse prevalentemente di mira l'universo di Zelda per far apparire l'opera di Rockstar Games come quella più "accattivante", suscitando reazioni contrastanti sul web, Ellis e Yang ritengono che sia stato digerito molto meglio rispetto al precedente con Musk. Ricordando il periodo in cui lavoravano ancora per la casa di Kyoto, i due hanno spiegato che la clip con il miliardario sudafricano "non fu affatto amata" internamente. Ellis ha inoltre sottolineato la totale assenza di tempestività commerciale dell'operazione: lo sketch arrivò infatti in un momento in cui non era previsto il lancio di alcun nuovo titolo o prodotto correlato a Wario.