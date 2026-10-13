Nintendo non gradì lo sketch di Elon Musk nei panni di Wario a Saturday Night Live: parlano due ex PR

La rigida tutela delle proprie proprietà intellettuali da parte di Nintendo è un elemento storico e ben noto dell'azienda, specialmente quando si tratta di preservare l'immagine per famiglie dei suoi personaggi più iconici. Non stupisce, quindi, apprendere che lo sketch del celebre programma televisivo Saturday Night Live (SNL) andato in onda nel 2021, nel quale Elon Musk vestiva i panni di Wario, sia stato accolto con estrema freddezza e disappunto all'interno dei quartieri generali della compagnia.
A svelare i retroscena dietro le quinte sono stati Kit Ellis e Krysta Yang, due storici ex responsabili delle pubbliche relazioni di Nintendo, durante una recente puntata del loro consueto format su YouTube.
Il confronto con il recente sketch su Zelda e GTA 6
I due ex dipendenti sono tornati sull'argomento commentando una più recente parodia del Saturday Night Live, nella quale Link (protagonista di The Legend of Zelda) e Jason Duvall (protagonista di Grand Theft Auto 6) si affrontavano in un dibattito su chi avesse il gioco migliore.
Sebbene quel filmato prendesse prevalentemente di mira l'universo di Zelda per far apparire l'opera di Rockstar Games come quella più "accattivante", suscitando reazioni contrastanti sul web, Ellis e Yang ritengono che sia stato digerito molto meglio rispetto al precedente con Musk.
Ricordando il periodo in cui lavoravano ancora per la casa di Kyoto, i due hanno spiegato che la clip con il miliardario sudafricano "non fu affatto amata" internamente. Ellis ha inoltre sottolineato la totale assenza di tempestività commerciale dell'operazione: lo sketch arrivò infatti in un momento in cui non era previsto il lancio di alcun nuovo titolo o prodotto correlato a Wario.
Battute spinte e l'imbarazzo per i personaggi storici
A generare il reale imbarazzo per la dirigenza di Nintendo sono stati soprattutto i contenuti particolarmente sopra le righe della messinscena. Nel processo fittizio in cui Wario si trovava alla sbarra con l'accusa di aver ucciso Mario, gli autori dello show hanno inserito battute sull'uso di cocaina da parte dello stesso idraulico baffuto, una relazione clandestina tra Luigi e la Principessa Peach, fino ad arrivare a una gag visiva con i genitali censurati di Luigi.
Toni decisamente distanti dalla sensibilità di un marchio fondato sull'intrattenimento per tutti, che hanno reso l'esibizione quantomeno scomoda da gestire per il reparto marketing. Negli anni il Saturday Night Live ha parodiato più volte le saghe Nintendo - come nel caso del memorabile trailer di Mario Kart ispirato alla serie HBO di The Last of Us -, ma la controversa interpretazione di Elon Musk rimane senza dubbio uno dei capitoli più indigesti nella storia recente dell'azienda.
Segnaliamo infine che Nintendo ha commentato l'idea di abbandonare il formato fisico per i videogiochi.