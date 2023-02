Pedro Pascal da The Last of Us a Mario Kart nel nuovo sketch di Saturday Night Live

Pedro Pascal sta facendo il tour dei media per promuovere la serie TV The Last of Us di HBO e non poteva mancare ovviamente la sua presenza in un nuovo sketch del Saturday Night Live, solo che in questo caso la scena prende una piega inaspettata, visto che diventa una parodia incrociata con Mario Kart.

Come vediamo nel video riportato qui sotto, Pedro Pascal si è trasformato in una via di mezzo tra Joel e Mario, con tanto di salopette da idraulico, baffo pronunciato e doppietta a canne mozze, in uno spassoso video che parte con i crismi di un trailer super epico e diventa poi una follia.

In una situazione post-apocalittica, in cui "il regno è caduto", a Pascal viene chiesto di portare un carico di contrabbando attraverso la "Rainbow Road", e già qui la situazione comincia a farsi bizzarra.

Il carico, peraltro, si scopre essere una principessa ricercata da un certo signore malvagio con guscio di tartaruga, mentre il veicolo da usare è ovviamente un kart con la M rossa. Al di là della parodia, resa ulteriormente ironica dalle performance pretenziosamente drammatiche degli attori, il video stupisce anche per la qualità produttiva.

Non capita davvero tutti i giorni di vedere una riproduzione realistica di una corsa su Mario Kart costruita a questi livelli qualitativi e il filmato risulta sia spassoso che davvero spettacolare. Nel frattempo, dopo il grande successo del terzo episodio della serie TV di The Last of Us abbiamo pubblicato anche un'intervista che ha indagato sui segreti dietro la produzione di questo, mentre ci prepariamo all'arrivo dell'Episodio 4 della serie HBO.