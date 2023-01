The Last of Us: il trailer dell'Episodio 4 della serie HBO

HBO stuzzica la curiosità dei fan della serie di The Last of Us pubblicando sul suo canale YouTube un trailer di anteprima dell'Episodio 4, che andrà in onda domenica prossima, il 5 febbraio 2023.

Potrete visualizzare il filmato nel player sottostante poco più sotto. Le sequenze mostrate dovrebbero risultare familiari a chi ha giocato il The Last of Us originale o il suo remake per PS5, con Joel ed Ellie che dovranno affrontare nuovi pericoli una volta giunti a Pittsburgh, in un episodio che già da ora si prospetta piuttosto intenso. Non aggiungiamo altro per evitare fastidiosi spoiler a chi invece sta scoprendo l'opera di Naughty Dog proprio tramite la serie HBO.

L'entusiasmo per la trasposizione live action dell'opera di Naughty Dog è altissimo, specialmente ora che HBO ha confermato ufficialmente la Stagione 2, forte degli altissimi numeri registrati dai primi episodi. Chiaramente i dettagli in merito sono ancora pochissimi, ma in compenso sappiamo già che Bella Ramsey interpreterà Ellie anche in futuro.

La serie HBO di The Last of Us in Italia è disponibile in esclusiva per Sky e Now. Se ancora non lo avete visto, ecco il primo episodio integrale in italiano che potrete guardare gratuitamente e la nostra recensione senza spoiler.