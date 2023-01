The Last of Us, Stagione 2: Bella Ramsey non verrà sostituita nella serie TV

Bella Ramsey non verrà sostituita nella Stagione 2 di The Last of Us: la giovane attrice ha riportato con entusiasmo l'annuncio della conferma dei nuovi episodi per la serie TV, dicendo che "potrà farsi nuovamente un giro con il suo migliore amico".

Mentre da alcuni giorni si parla di chi sarà l'attrice di Abby, le perplessità sulla presenza o meno della Ramsey nella Stagione 2 erano ovviamente legate al fatto che in The Last of Us: Parte 2 il personaggio di Ellie viene mostrato quattro anni dopo gli eventi del primo gioco.

La differenza nell'aspetto della protagonista si percepisce in maniera chiara, mentre Bella Ramsey ha già diciannove anni di per sé e potrebbe dunque conservare i propri tratti da qui a quando verranno girati i nuovi episodi, il che implicherà un lavoro di makeup per rendere al meglio questo balzo temporale.

Dopodiché tutte le ipotesi sono sul tavolo: è persino possibile che gli autori dello show decidano di cambiare strategia e di diluire il racconto, componendo la Stagione 2 della serie dei vari flashback che si vedono in The Last of Us: Parte 2 e magari andando a colmare i vuoti di questi quattro anni.

Per avere una risposta a questi dubbi bisognerà tuttavia attendere: la Stagione 2 di The Last of Us è appena stata confermata e ci vorrà tempo prima che entri effettivamente in produzione.