Kirby's Return to Dream Land Deluxe includerà un nuovo epilogo giocabile, stando a un'immagine del retro di copertina comparsa su Reddit: fra le varie feature del titolo Nintendo, infatti, vediamo anche l'inedito Magolor Epilogue.

Descritta come una "missione extra dopo il finale" della campagna, questa modalità andrà ad aggiungere dei contenuti all'esperienza rispetto all'edizione originale per Wii del 2011, rendendo la versione Deluxe qualcosa di più di una semplice remaster.

Annunciato per Nintendo Switch a settembre, Kirby's Return to Dream Land Deluxe farà il proprio debutto fra meno di un mese, per la precisione il 24 febbraio, andando a rimpolpare le fila delle riedizioni per la console ibrida giapponese.

Non è infatti un mistero che Nintendo abbia pensato di riproporre diversi suoi titoli, in particolare quelli pubblicati sullo sfortunato Wii U, all'ampissima base d'utenza di Switch per dare loro una seconda possibilità di farsi conoscere e apprezzare.