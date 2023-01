Rumbleverse chiuderà i battenti alla fine di febbraio, riferisce un noto leaker

Rumbleverse a quanto pare chiuderà i battenti alla fine di febbraio: lo riferisce il noto leaker Tom Henderson, secondo cui il gioco di Epic Games verrà tolto dai listini a partire da oggi, mentre un annuncio sulla chiusura sarebbe imminente.

Disponibile dal'8 febbraio 2022, Rumbleverse avrà praticamente appena compiuto un anno quando i server verranno spenti, decretando la fine di un progetto su cui fin dall'inizio si nutrivano grosse perplessità.

Sembra infatti non sia bastato il modello free-to-play per destare l'interesse degli utenti nei confronti del titolo sviluppato da Iron Galaxy, una variazione sul tema dei battle royale dotata di meccaniche picchiaduro, tante opzioni per la personalizzazione e partite aperte a quaranta giocatori.

Inevitabilmente la responsabilità per questo spazio così ridotto a disposizione delle nuove produzioni del genere è da attribuire alla stessa Epic Games, che con il fenomeno Fortnite ha un po' monopolizzato il filone dei battle royale, specie quelli dotati di uno stile grafico cartoonesco come Rumbleverse.