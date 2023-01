Trenches - World War 1 Horror Survival Game: la recensione di un horror che non spaventa

Trenches - World War 1 Horror Survival Game ha davvero un'ottima premessa: dare forma agli orrori della guerra di trincea nella Prima guerra mondiale con un'avventura dall'ambientazione onirica in cui qualcosa è sempre in agguato per consumare la vostra anima. Il gioco, però, fa fatica a creare tensione e senso di urgenza nella sua narrativa a causa di premesse poco chiare e un'ambientazione che dovrebbe essere claustrofobica, ma finisce per farsi percepire come fastidiosa a causa dei suoi molti problemi tecnici.

Trenches vuole esplorare proprio il disperato bisogno di un soldato di fuggire da quel labirinto di cunicoli e atrocità per poter tornare dai suoi cari. Peccato che a braccarlo ci sia una creatura demoniaca assolutamente determinata a fargli la pelle. La storia si concentra anche sulla perdita di umanità dei soldati al fronte e sugli orrori della guerra. I giocatori più attenti capiranno presto che nel mondo onirico e surreale dove si ritroveranno c'è qualcosa che non va anche guardando l'ombra che il protagonista proietta sul terreno: manca qualcosa.

Se c'è un momento nella storia in cui la razza umana ha dato il peggio di sé, questo è proprio la Prima guerra mondiale . Steelkrill Studio ha deciso di orientare il suo gioco verso il lato più psicologico del conflitto, dato che sono state inflitte cicatrici profonde non solo nel corpo di centinaia di migliaia di persone. La disconnessione dalla propria famiglia, il contatto quotidiano con la morte e la devastazione del paesaggio circostante hanno causato dei traumi non indifferenti in chi è stato mandato al fronte.

Se sceglierete di collegare un microfono al vostro PC/console e abilitare la funzione dedicata nel menù, vi obbligherà a controllare anche il volume del vostro respiro mentre giocate perché in questo modo la creatura sarà in grado di sentire i vostri rumori. In momenti particolarmente scioccanti (come la scoperta di un cadavere o dopo un punto importante della storia), poi, al protagonista verrà il fiatone per lo shock, una cosa che aumenterà le possibilità di allertare il mostro delle trincee.

Le trincee sono il luogo perfetto dove ambientare un survival horror psicologico: cunicoli, bunker, fosse comuni e cadaveri erano all'ordine del giorno nel fango delle colline al confine tra Francia e Germania. Lo sviluppatore ha fatto un buon lavoro, a livello sensoriale, per cercare di immergere il giocatore in quel pericolosissimo silenzio che i veterani hanno raccontato essere uno dei momenti peggiori di tutto il conflitto, dato che era il momento che precedeva un assalto. Anche solo muoversi crea tensione e il gioco vi ricorderà spesso quanto sia importante non fare il benché minimo rumore. C'è un sistema per sporgersi e controllare cosa si nasconde dietro un angolo e dovrete fare attenzione a dove camminare perché, in base al materiale di ciascuna superficie, potrete creare più o meno rumore (il legno, ad esempio, fa molto rumore) e la creatura che vi bracca potrebbe sentire i vostri passi.

Troppi problemi tecnici

Questo paio di braccia fluttuanti è solo uno dei problemi tecnici che affliggono Trenches e rompono il suo velo di Maya

Il sistema di progressione è, sulla carta, ben pensato. L'obiettivo finale è scappare dalle trincee, ma per farlo dovrete prima trovare nove indizi ognuno dei quali scatena scatena dei flashback sul proprio passato e su cosa è successo nella dimensione onirica in cui vi trovate. Questi indizi sono legati a dei neonati insanguinati che piangono disperatamente ed è proprio il loro lamento a guidarvi tra i cunicoli del fronte occidentale. Per capire dove si trova il neonato insanguinato più vicino avrete a disposizione un fischietto che aumenterà il volume delle sue urla in modo da capire in che direzione esplorare. Questa non è un'operazione da eseguire alla leggera: così facendo anche la creatura che vi bracca vi sentirà e potrebbe localizzare la vostra posizione. Sembra tutto molto bello, ma nel gioco, purtroppo, questa meccanica è stata tradotta in modo decisamente deludente.

La nebbia con cui gli sviluppatori hanno riempito le trincee per creare tensione ha una stranissima interazione con i muri, facendoli comparire e scomparire tra un fotogramma e l'altro. Sporgersi prima di un angolo, spesso, farà entrare la telecamera nella parete facendovi vedere attraverso i muri e vanificando ogni spavento. Il mostro che vi insegue, poi, non è esattamente uno stratega e la facilità con cui è possibile sfuggire alla sua vista lo rende una minaccia decisamente poco credibile. Anche alcune delle meccaniche di gioco funzionano male e rischiano di rovinare la tensione: sparse per la mappa, per esempio, ci sono delle bottiglie di vetro da lanciare per distrarre il mosto, peccato che spesso queste ultime si sono rotte tra le nostre mani prima del lancio solo perché siamo passati troppo vicini a un muro. Attirando così il mostro nel luogo esatto dove ci trovavamo.

Infine, se la musica e gli effetti sonori riescono a creare un po' di tensione mentre si cammina tra le trincee, quando ci si trova davanti a un momento di tensione l'audio a volte arriva con un leggero ritardo che, piuttosto che spaventare, confonde e infastidisce. Non aiuta il fatto che la qualità degli asset utilizzata sia piuttosto bassa e che i testi inglesi a schermo abbiano non pochi errori di sintassi che a volte impediscono di comprendere cosa bisogna fare. Il risultato di tutti questi problemi tecnici è un inevitabile distacco tra l'esperienza del protagonista e le emozioni del giocatore che, piuttosto che spaventarsi, si ritrova frustrato dall'impossibilità di godere di un'ambientazione con tanto potenziale e di una storia che, nonostante la sua poca originalità, riesce a catturare l'attenzione.