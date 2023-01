NVIDIA RTX 4090 Ti, un leak rivela le specifiche tecniche della scheda video

Un leak ha rivelato le specifiche tecniche della NVIDIA RTX 4090 Ti, la potentissima scheda video attualmente in cantiere presso il produttore californiano che sembrerebbe vantare un TGP da 600W contro gli 800W del chiacchierato modello Titan.

In attesa delle RTX 4070 e RTX 4060 Ti, che dovrebbero finalmente aprire il catalogo alla cosiddetta fascia media dopo una serie di GPU dai prezzi francamente proibitivi, pare che questa corsa alle prestazioni e al costo più alti non si sia ancora fermata, insomma.

Nel caso specifico della RTX 4090 Ti, si parla di una scheda su piattaforma PG136/139-SKU310 dotata di 24 GB di RAM GDDR6X, un già citato TGP da 600W, 18176 core CUDA e 96 MB di cache L2, per un incremento prestazionale stimato al 10,9% rispetto alla già devastante NVIDIA RTX 4090 (qui la recensione).

Per quanto riguarda invece la RTX 4090 Titan, la piattaforma dovrebbe essere PG137-SKU0, con lo stesso numero di core CUDA ma ben 48 GB di RAM GDDR6X e un TGP, come già accennato, di 800W: caratteristiche che pare richiederanno una revisione del sistema di dissipazione, che implicherebbe un passaggio ai quattro slot di spessore, come mostra il tweet qui sopra.