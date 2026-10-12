Nintendo commenta l'idea di abbandonare il formato fisico per i videogiochi

L'approccio "agnostico" di Nintendo e il ruolo di Switch 2

Durante un'intervista concessa ai microfoni di Coelho, van Zyll ha chiarito che la filosofia del colosso giapponese rimane legata alle abitudini di consumo del proprio pubblico, ribadendo come i supporti fisici rimangano centrali nell'offerta per Nintendo Switch 2.

"Storicamente siamo sempre stati molto agnostici: ci basiamo su ciò che il consumatore preferisce e lo teniamo in fortissima considerazione. Inoltre abbiamo una piattaforma lanciata da poco, siamo a poco più di un anno dal debutto di Switch 2, ed è dotata di entrambe le funzionalità, sia digitale che fisica. Non ci sono piani per abbandonare il formato fisico. Sappiamo quanto i fan lo apprezzino, quindi la nostra posizione rimane agnostica."