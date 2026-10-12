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Nintendo commenta l'idea di abbandonare il formato fisico per i videogiochi

Bill van Zyll (VP di Nintendo per l'America Latina) riafferma la posizione della compagnia nei confronti dei supporti fisici per Nintendo Switch 2, sottolineando l'importanza delle preferenze dei giocatori.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/10/2026
Mario

Mentre il mercato videoludico continua a spingere con decisione verso la distribuzione digitale e competitor come PlayStation si avviano verso il progressivo abbandono del formato fisico, Nintendo conferma di non voler rinunciare ai supporti tradizionali.

A fare il punto sulla strategia della casa di Kyoto è stato Bill van Zyll, Vice President e General Manager di Nintendo per l'America Latina.

L'approccio "agnostico" di Nintendo e il ruolo di Switch 2

Durante un'intervista concessa ai microfoni di Coelho, van Zyll ha chiarito che la filosofia del colosso giapponese rimane legata alle abitudini di consumo del proprio pubblico, ribadendo come i supporti fisici rimangano centrali nell'offerta per Nintendo Switch 2.

"Storicamente siamo sempre stati molto agnostici: ci basiamo su ciò che il consumatore preferisce e lo teniamo in fortissima considerazione. Inoltre abbiamo una piattaforma lanciata da poco, siamo a poco più di un anno dal debutto di Switch 2, ed è dotata di entrambe le funzionalità, sia digitale che fisica. Non ci sono piani per abbandonare il formato fisico. Sappiamo quanto i fan lo apprezzino, quindi la nostra posizione rimane agnostica."

Cartucce tradizionali e game-key card: i dati di vendita

Sull'hardware di Nintendo Switch 2, la presenza del supporto fisico si declina in due modalità differenti: le classiche cartucce complete e le game-key card. Sebbene queste ultime abbiano suscitato un'accoglienza più tiepida tra i collezionisti storici, le rilevazioni commerciali indicano un riscontro reale da parte del mercato: negli Stati Uniti, le vendite delle game-key card hanno infatti fatto registrare una crescita del 631% rispetto all'anno precedente.

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La risposta dell'utenza conferma come la possibilità di scegliere il formato fisico rimanga un elemento chiave e apprezzato nella fruizione dei giochi dell'universo Nintendo.

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