Alan Wake Remastered per PS4 e PS5 in offerta su Instant Gaming

Se vi piacciono i thriller d'azione d'atmosfera, Alan Wake Remastered per console Sony è disponibile in promozione su Instant Gaming . Il negozio di key propone la versione digitale per PlayStation 4 e PlayStation 5 con un ribasso del 50% rispetto ai 30 euro di listino, indicando un prezzo netto di 14,89 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% valida per l'Italia, il costo finale ammonta a 18,17 euro. Conti alla mano, la promozione vi garantisce un risparmio effettivo di 11,83 euro rispetto al prezzo originale. Potete fare riferimento al box o al link in alto per accedere subito all'offerta e riscattare il codice.

Trama, torcia e comparto grafico di Alan Wake Remastered su PlayStation Store

Nei panni dello scrittore Alan Wake vi ritroverete nella cittadina di Bright Falls per cercare di superare un blocco creativo, ma la misteriosa scomparsa di vostra moglie Alice trasformerà la vacanza in una lotta per la sopravvivenza. La struttura narrativa si sviluppa come una serie TV a episodi, in cui dovrete affrontare la Presenza Oscura e le sue creature. Il sistema di combattimento si basa sul connubio tra luce e armi da fuoco: occorre indebolire i nemici puntando la torcia elettrica per spezzare il loro scudo di tenebra prima di potergli sparare.

Questa riedizione rimasterizzata aggiorna il comparto grafico con texture ad alta risoluzione, modelli dei personaggi ritoccati e supporto ai 60 frame al secondo su console. Il pacchetto comprende sia il gioco base sia i due capitoli aggiuntivi Il Segnale e Lo Scrittore, completando l'esperienza di gioco. La chiave acquistata va riscattata direttamente sul PlayStation Store e garantisce il download sia per PlayStation 4 sia per PlayStation 5.